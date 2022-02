El Bernabéu busca 'pistolero' de emergencia ante el Granada

El Real Madrid tratará de olvidar su eliminación copera sin Benzema ni Vinícius

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid, sin la dupla goleadora formada por Karim Benzema y Vinícius, busca olvidar este domingo en el Santiago Bernabéu (21.00 horas/Movistar LaLiga) su eliminación en Copa del Rey y dejar atrás sus dudas ante el Granada, un rival que en la vigésima tercera jornada de LaLiga Santander tratará de poner tierra de por medio con la zona de descenso.

Un tanto de Alex Berenguer en el minuto 89 puso fin el pasado jueves en San Mamés a la aventura madridista en el torneo del 'ko', finiquitando las opciones de alzar uno de los principales títulos a los que aspiraba esta temporada. Con un Vinícius afectado por el 'jet lag' por su estancia con Brasil y sin otro de sus principales referentes ofensivos, el francés Karim Benzema, el Real Madrid naufragó en Bilbao e interrumpió una racha de seis encuentros sin caer.

En la competición doméstica, tras perder en Getafe (1-0), los de Carlo Ancelotti golearon al Valencia (4-1) y posteriormente salvaron un punto en casa ante el Elche (2-2, después de empezar 0-2) para mantenerse en la cabeza de la clasificación con 50 puntos, cuatro más que el Sevilla FC.

A pesar de la ventaja, el cansancio se ha adueñado de una plantilla que parece haber acusado el intenso mes de enero, con Liga, Supercopa y Copa del Rey, y la resistencia del técnico italiano a las rotaciones no parece haber ayudado. "Es verdad que he jugado muchas veces con los mismos jugadores, hay jugadores que no han jugado mucho (...) Creo que es una buena gestión. Veo todos los días a los jugadores y tomo decisiones", afirmó Ancelotti en rueda de prensa.

Sin embargo, ante los nazaríes se verá al fin obligado a hacer cambios, sobre todo por las ausencias de sus dos principales referentes en ataque: Benzema y Vinícius. El brasileño deberá cumplir ciclo de amonestaciones, y el francés sufre una contractura en el isquiotibial que le dejará fuera para este choque.

Sin los autores de más del 60% de los goles del conjunto madridista en la competición liguera -29 de 47, 17 del galo y 12 del sudamericano-, el equipo se encomendará a algunos de los futbolistas con menos minutos este curso, que tendrán la oportunidad de lucirse.

El balear Marco Asensio, que ya jugó como 'falso nueve' en San Mamés y que ha anotado cinco tantos esta campaña, repetirá en un once donde previsiblemente estarán el belga Eden Hazard, sin minutos en el duelo copero y que afronta su enésima oportunidad en un curso en el que no ha visto puerta, y el serbio Luka Jovic, que acumula un gol.

Enfrente estará un Granada que necesita sumar para alejar el fantasma del descenso, seis puntos por debajo de sus 24. Las derrotas ante Getafe (4-2) y Osasuna (0-2), firmadas después de los empates ante Elche (0-0) y Barcelona (1-1), han apagado la mecha de un equipo que parecía haber reaccionado a su mal arranque liguero.

En busca de revertirlo, el conjunto nazarí se ha reforzado este mercado de invierno con las incorporaciones del centrocampista serbio Njegos Petrovic y de hasta tres delanteros: el albanés Myrto Uzuni, el uruguayo Matías Arezo y el cántabro Dani Raba.

Los tres estarán disponibles para el choque en Chamartín, donde no podrán jugar los lesionados Neyder Lozano ni Santiago Arias pero al que llegará Rubén Rochina tras varios meses de baja. Arriba, junto al veterano Jorge Molina, podría formar el colombiano Luis Suárez, siempre y cuando se encuentre al 100% tras regresar de la concentración con su selección.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Hazard y Jovic.

GRANADA: Maximiano; Quini, Germán, Raúl Torrente, Neva; Gonalons, Luis Milla, Collado, Puertas; Luis Suárez y Jorge Molina.

--ÁRBITRO: Mateu Lahoz (C.Valenciano).

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.

--HORA: 21.00/Movistar LaLiga.