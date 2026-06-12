Bernardo Silva y Bruno Fernandes se incorporan como profesores honoríficos de la UCAM y Sports Data Campus

Bruno Fernandes y Bernardo Silva tras ser nombrados nombrado profesores honoríficos del Master's Degree in Set Pieces in Football: Coaching, Analysis & Execution de la UCAM Murcia y Sport Data Campus - UCAM MURCIA

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica San Antonio de Murcia y Sports Data Campus han nombrado profesores honoríficos del Master's Degree in Set Pieces in Football: Coaching, Analysis & Execution a los internacionales portugueses Bernardo Silva y Bruno Fernandes.

La entrega de las distinciones se realizó en la sede de la Federación Portuguesa de Fútbol, en la Ciudad del Fútbol de Lisboa, en un acto institucional celebrado con motivo de la concentración del combinado luso para la preparación de la Copa del Mundo, según informó este viernes la UCAM.

Durante el encuentro también recibió este reconocimiento Austin MacPhee, director académico del programa, entrenador especialista en acciones a balón parado del Aston Villa y miembro del cuerpo técnico de la selección portuguesa que dirige el Roberto Martínez.

"La incorporación de Bernardo Silva y Bruno Fernandes impulsa el posicionamiento internacional de este máster, una titulación pionera especializada en el entrenamiento, análisis y ejecución de las acciones a balón parado, uno de los ámbitos de mayor crecimiento e impacto estratégico en el fútbol de élite contemporáneo", remarcaron desde la UCAM.

Ambos futbolistas participarán en la formación mediante clases magistrales y actividades académicas dirigidas a los estudiantes del programa. Bruno Fernandes ya intervino el pasado 31 de marzo en una sesión formativa junto a Austin MacPhee y José Rodríguez, en la que compartió con los alumnos su experiencia al más alto nivel competitivo, analizando situaciones reales de juego y respondiendo en directo a las preguntas de los participantes.

Esta iniciativa se enmarca en la alianza estratégica que mantienen la UCAM y Sports Data Campus, una colaboración consolidada para impulsar programas de formación especializada de alto nivel vinculados al deporte, la tecnología y la innovación. Gracias a esta unión, miles de profesionales de todo el mundo han accedido a programas académicos que combinan el rigor universitario de la UCAM con la experiencia práctica de una institución de referencia internacional en analítica deportiva, inteligencia artificial y aplicación de datos al deporte.

La metodología de aprendizaje se fundamenta en casos reales y en la participación de profesionales, clubes, federaciones y empresas líderes del sector, favoreciendo una formación estrechamente conectada con las necesidades actuales de la industria deportiva y con las nuevas demandas del alto rendimiento.