Archivo - Nelson Deossa (izquierda) y Pedro Díaz (derecha) durante el encuentro entre Real Betis y Rayo Vallecano de LaLiga EA Sports 2025-26. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Real Betis recibe este sábado en el estadio de La Cartuja al Rayo Vallecano, en la jornada 14 de LaLiga EA Sports, un duelo en el que los 'verdiblancos' quieren reencontrarse con el triunfo tras el empate en el derbi sevillano para seguir firmes en los puestos de Champions a costa de un equipo madrileño necesitado y en peligro, mientras el Athletic Club quiere mantener su esperanza europea en su visita al colista Málaga CF.

La Cartuja será el escenario del Betis-Rayo que abre la jornada sabatina (14.00 horas). Manuel Pellegrini sigue haciendo historia al frente de los 'verdiblancos', que marchan cuartos en la tabla con 27 puntos y vuelve a ser firmes aspirantes a repetir en la Liga de Campeones, mientras que el Rayo Vallecano afronta esta jornada con el objetivo de frenar su caída en la clasificación tras sumar dos derrotas seguidas, la última ante el Valencia CF (0-1), y con una única victoria desde septiembre.

Los béticos volverán a su feudo provisional después de ver cómo el triunfo en el Ramón Sánchez-Pizjuán se les escapaba en los últimos minutos (1-1), aunque ahora vuelven a tener una oportunidad para acercarse así al Atlético de Madrid, tercer clasificado con 31 puntos, 4 más que los andaluces. Y esta buena dinámica se limita a la Liga, ya que también están demostrando su competitividad en la máxima competición europea, donde vienen de sumar su cuarto triunfo en casa del Slovan Bratislava (0-2), con un pie y medio en la siguiente fase.

Ante la acumulación de minutos, es presumible que el técnico chileno introduzca rotaciones en el once, con la vuelta de Marc Roca y Pablo Fornals en el centro del campo, acompañados de Isco Alarcón, buscando imponer su ritmo de juego frente a la presión alta característica de los de Beñat San José, muy peligrosos al contragolpe por su fútbol mucho más vertical.

Por su parte, el Rayo Vallecano encara este duelo con la necesidad de volver a sumar de tres en tres para no caer en la zona roja -16º con los mismos puntos que el antepenúltimo-, aunque su bagaje reciente como visitante ante el Betis no es halagüeño. Y es que no ganan como visitantes al equipo 'verdiblanco' desde 2012, desde entonces, ocho visitas ligueras sumando apenas 4 puntos.

En el apartado de las bajas, el técnico vasco seguirá sin contar con Augusto Batalla ni Luiz Felipe, aunque recupera a Óscar Valentín. Aun así no apunta al once y se mantendrían Unai López, Pathé Ciss e Isi Palazón de enganche. Por otro lado, no se descarta un cambio de sistema con la entrada de Álvaro García en lugar de Randy Nteka o Sergio Camello, que acumula cuatro tarjetas amarillas. De esta manera, se restablecería la ofensiva con un delantero centro.

EL ATHLETIC CLUB BUSCA ASALTAR LA CASA DEL COLISTA

Además, el Athletic Club, octavo clasificado con 16 puntos, visitará (16.15 horas) al Málaga CF, que tratará de resarcirse del golpe sufrido en casa ante el RCD Espanyol (0-1), y así poder recortar distancias al Sevilla FC, sexto con tres puntos más, mientras que los malaguistas tienen la urgencia de conseguir su primera victoria para empezar a revertir la delicada situación con solo 5 puntos en su casillero.

El conjunto vasco no está ofreciendo el rendimiento que se esperaba con la llegada de Edin Terzic, ya que todavía no ha pisado puestos europeos de lo que lleva de temporada, siendo la séptima posición su techo. Parte de esta irregularidad se explica por el papel que desempeña en sus compromisos lejos de San Mamés, donde los 'athleticzales' no conocen la victoria en Liga desde su viaje a Vigo (0-2), en la tercera jornada de competición.

Por todo ello, este encuentro adquiere una gran importancia, sobre todo teniendo en cuenta el exigente calendario que espera al Athletic Club en la recta final de 2026. Hasta cerrar el año, afrontará seis partidos en 20 días, con el Numancia de Soria, en Copa del Rey, y el Real Madrid a la vuelta de la esquina como los rivales más cercanos.

Así, todo apunta a que Terzic apostará por un equipo bastante reconocible, pese a las bajas de Daniel Vivian y Maroan Sannadi, y las dudas físicas de Yeray Álvarez. En ataque, Robert Navarro podría entrar al once sustituyendo a Alex Berenguer, mientras que el centro del campo estaría formado por Iñigo Ruiz de Galarreta, apercibido de quinta amarilla, y Beñat Gerenabarrena, con Oihan Sancet en la media punta.

Por su parte, el Málaga CF no puede malgastar más balas y es fundamental que, ante su afición, logre el primer triunfo de la temporada para coger impulso y empezar a remontar una situación crítica como farolillo rojo de la clasificación, a 7 puntos de la salvación, después de caer en El Sadar por la mínima (1-0).

Ahora bien, el cuadro vasco no podrá confiarse ante la dinámica de los andaluces, ya que los malaguistas suelen presentarse como un equipo distinto cuando juegan como locales. En la Costa del Sol, los de Juan Funes se muestran más competitivos al sumar la totalidad de sus puntos, obligando además a sus rivales a elevar su nivel para sacar resultados positivos, como ocurrió contra el Racing Club (1-2), Villarreal CF (1-3) y RCD Espanyol (1-1).

En el apartado de bajas, el técnico granadino no dispondrá de Juan Lobete, Rafa Garrido y Aarón Ochoa. Sobre el césped, es posible que mantenga a sus titulares, con David Larrubia, Adrián Niño y Dotor como piezas fundamentales, ya que también se le avecina un calendario duro con el desplazamiento al Sánchez Pizjuán y el recibimiento al FC Barcelona.

PROGRAMA DE LA JORNADA 14 DE LALIGA EA SPORTS

Sábado 28 de noviembre.

Real Betis - Rayo Vallecano. Cuadra Fernández (C.Balear) 14.00.

Málaga CF - Athletic Club. Del Cerro Grande (C.Madrileño) 16.15.

Elche CF - Atlético de Madrid. Quintero González (C.Andaluz) 18.30.

Real Madrid - Deportivo Alavés. Figueroa Vázquez (C.Andaluz) 21.00.