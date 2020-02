El Betis aumenta sus dudas tras empatar en casa con el Mallorca

Publicado 21/02/2020 23:03:05 CET

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Real Betis Balompié no pasó del empate frente al Real Mallorca este viernes (3-3) en el partido que inauguró la jornada 25 en LaLiga Santander y aumenta sus dudas en mitad de la tabla, sin nada en juego, mientras que los bermellos rascan un punto de oro para salir del descenso de forma provisional.

El Benito Villamarín acogió un encuentro con seis goles, decisiones corregidas por el VAR y las prisas de siempre, las que necesitó el Betis para terminar solamente con un punto. El equipo terminó pidiendo perdón sobre el verde y la grada replicó con una sonora pitada al técnico Rubi y a sus jugadores. Ya son cinco jornadas seguidas sin ganar.

La noche no empezó bien para los sevillanos por culpa del gol del 'Cuchu' Hernández, que remató un despeje con mucha destreza y puso el balón en el fondo de las mallas. El Betis contestó un minuto después gracias a un penalti de Leonardo sobre Fekir que no dio pie a la duda. Canales marcó con seguridad desde los once metros.

Y antes del descanso volvió a repetirse el mismo proceso. El Mallorca puso el 1-2 en botas de Budimir, pero el Betis empató nuevamente con un penalti. En esta ocasión fue Fekir quien batió a Reina con algo más de suspense. El empate a dos devolvió la igualdad a un partido que terminó de enloquecer en la segunda mitad.

Joaquín fue el encargado de remontar para los verdiblancos con una jugada de muchos quilates. El del Puerto se libró de un defensa balear y ajustó su disparo al palo más alejado del portero del Mallorca. El 3-2 desató la locura en un Villamarín que no sabría que tendría que sufrir el gol de Take Kubo a 20 minutos para el final.

El japonés cedido por el Real Madrid aprovechó un error infantil en la defensa local y disparó a puerta sin mucha potencia. Sin embargo, Joel no pudo atajar el cuero y el balón acabó superando la línea de gol. El Betis lo intentó en el tramo final, pero ni Tello, ni Loren pudieron lograr el cuarto.

