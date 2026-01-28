El Betis y La Cartuja empujan por el 'Top 8' y el Celta quiere asegurar el factor Balaídos

A la izquierda, el centrocampista del Real Betis Pablo Fornals celebra un triunfo en La Cartuja y, a la derecha, Bryan Zaragoza, Williot Swedberg y óscar Mingueza festejan un tanto ante el Real Madrid. - EUROPA PRESS

El Real Betis recibe este jueves (21.00) al Feyenoord con la obligación de ganar para no sufrir con el objetivo de sellar su condición de equipo del 'Top 8' de la Liga Europa para avanzar a octavos de final directamente y evitar problemas, mientras el RC Celta, que necesita una carambola para soñar con esos puestos de privilegio y con los 'playoffs' asegurados, busca en Belgrado (21.00) frente al Estrella Roja quedarse con el factor campo en dicho cruce.

La Europa League vive este jueves su última jornada de la fase de liga, con los dos equipos españoles participantes, Betis y Celta, con su futuro asegurado en la competición, aunque a diferentes escalas. Los verdiblancos están a un último paso para asegurar su presencia entre los ocho mejores equipos de esta primera fase, mientras el conjunto gallego debe ganar en Belgrado y esperar otros resultados para saber su destino.

Los pupilos de Manuel Pellegrini se metieron en un problema en su visita al PAOK en Grecia, cayendo por 2-0 y rompiendo una racha positiva de tres victorias consecutivas a nivel europeo. Un triunfo en territorio heleno le habría permitido dar un paso enorme dentro del 'Top 8', pero sufrieron un frenazo por el que ahora deben rematar la faena arropados por La Cartuja.

Los verdiblancos ahora ocupan ese octavo lugar en la tabla, el último de los puestos de privilegio, gracias solamente a una diferencia de goles de +5 superior solo por un tanto a la del Oporto, que también tiene 14 puntos. Por esto, incluso con un triunfo, debe mirar de reojo a lo que haga el conjunto portugués, porque si este también vence, lo debe hacer por la misma distancia de goles que el equipo andaluz.

Y que sea en La Cartuja es una garantía. Como local, el Betis solo ha perdido tres encuentros en lo que va de temporada en todas las competiciones, y ante rivales de entidad como FC Barcelona (3-5), Atlético de Madrid (0-2) y Athletic Club (1-2). Son seis victorias en los últimos ocho partidos, sin perder ante su afición en Europa, y solo dejándose dos puntos este curso en Liga Europa frente al Nottingham Forest (2-2).

Además, el conjunto verdiblanco quiere redimirse, no solo de la derrota en Grecia, también de la que sufrió en Mendizorroza, donde fue superado claramente (2-1) por un Deportivo Alavés mucho más intenso. El cuadro bético presenta siete bajas seguras -Sofyan Amrabat, Héctor Bellerín, Cucho Hernández, Junior Firpo, Isco, Lo Celso y 'Roro' Riquelme-, mientras Aitor Ruibal no llega al 100%.

También tiene la enfermería llena el Feyenoord de Robin van Persie, que no podrá contar con Tsuyoshi Watanabe, Givairo Read, Gijs Smal, Thomas Beelen y Gernot Trauner en defensa, además de las dudas de Anel Ahmedhodzic, Hwang In-beom y Luciano Valente. El equipo neerlandés se planta en Sevilla con 6 puntos, a 2 de la última plaza de los 'playoffs', después de golear (3-0) al Sturm Graz y mantener vivas sus opciones.

Sin embargo, los neerlandeses han sumado cinco derrotas en esta fase de liga y han mostrado una reciente fragilidad a domicilio, con tres encuentros seguidos sin ganar y solo un triunfo en sus últimos seis partidos como visitante. Solo les vale la victoria en La Cartuja para intentar seguir con vida.

También a las 21.00, el RC Celta visita Belgrado más de 25 años después. Ambos equipos se cruzaron a finales del 2000 en una eliminatoria por un puesto en dieciseisavos, aunque los gallegos cayeron como visitantes ante ese Estrella Roja.

Ahora, el conjunto de Claudio Giráldez viene de perder por 3-1 en Anoeta ante una Real Sociedad en inferioridad, una derrota que rompió una dinámica muy positiva de cuatro triunfos y un empate consecutivos. La última victoria fue en casa y con sufrimiento ante el Lille (2-1) en esta Liga Europa.

Tres puntos que dejan al Celta decimocuartos con 12 puntos, por lo que quieren asegurar el factor cancha en unos 'playoffs' que tienen asegurados. Incluso, tienen posibilidades, aunque remotas y no realistas, de estar en el 'Top 8'. Pero el rendimiento de los gallegos lejos de Balaídos en Europa no es demasiado fiable y regular, ya que solo ha ganado un partido de los tres disputados, ante el Dinamo Zagreb (0-3), perdiendo frente a Stuttgart (2-1) y Ludogorets (3-2).

Los de Giráldez se encontrarán a un Estrella Roja que puede todavía meterse en el 'Top 8' si vence, después de enlazar cuatro triunfos seguidos en la competición. De hecho, no ha perdido este curso como local en la Europa League y solo el Celtic escocés ha conseguido marcar en el 'Pequeño Maracaná'.

En el Celta, Williot Swedberg y Hugo Sotelo son baja por sanción, mientras Fer López, de regreso desde el Wolverhampton de la Premier League, viajó con el equipo y está pendiente de la autorización de UEFA para poder estar disponible. Manu Fernández, tras la dura entrada recibida por Caleta-Car ante la Real Sociedad, tampoco podrá estar en Belgrado.