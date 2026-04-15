El Betis se cita con su historia en competición europea

08 April 2026, Portugal, Braga: Real Betis' Aitor Ruibal (L) and SC Braga's Gabri Martinez battle for the ball during the UEFA Europa League Quarter-Final first Leg soccer match between SC Braga and Real Betis Balompie at Estadio Municipal de Braga. Photo - Miguel Lemos/ZUMA Press Wire/dpa

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Real Betis Balompié recibirá este jueves (21.00 horas) al SC Braga para la vuelta de los cuartos de final en la Liga Europa 2025-26, un obstáculo que el conjunto verdiblanco desea superar para así alcanzar su segunda semifinal europea consecutiva, mientras que su adversario llegará con la confianza de saber competir este tipo de eliminatorias y con la cosecha del 1-1 de la ida en suelo portugués.

El Estadio de La Cartuja volverá a vibrar otra noche europea este curso con el reto de alcanzar un nuevo récord de asistencia para la entidad bética. Y es que su afición se muestra ilusionada al respceto de una Europa League que ansía conquistar, en lo que sería el primer título continental para el club, una temporada después de alcanzar la final de la Conference League donde sucumbió claramente (1-4) ante el Chelsea.

Pero antes, los pupilos de Manuel Pellegrino han de certificar su presencia entre los cuatro mejores equipos del torneo frente al Braga en un segundo envite que llega abierto tras el empate a uno cosechado en la ida el pasado miércoles en suelo luso. Este resultado dejó satisfecho al preparador chileno que vio cómo su equipo se marchaba al descanso en ese duelo por debajo en el marcador fruto del tempranero gol Florian Grillitsch para igualarlo a la hora de juego desde el punto de penalti.

Esa inercia mostrada en la segunda parte querrán prolongar en Sevilla para colarse en las 'semis' europeas, lo que supondría un nuevo hito para la entidad con la segunda consecutiva, aunque esta vez en un torneo superior. Sin embargo, no llega el Betis en el mejor momento de la temporada. Tras un inicio de 2026 fuerte en el que afianzó la clasificación europea directa a los octavos de final y soñó con luchar por el cuarto puesto en Liga, comenzó a sembrar dudas a mediados de febrero.

Precisamente a esa fecha hay que remontarse para encontrar su última victoria liguera, ante el RCD Mallorca (1-2). Desde entonces no han vuelto a colocar los tres puntos en el casillero. Y en Europa el panorama no ha sido muy alentador, pese a estar en los cuartos. Ya en la ida de octavos ante el Panathinaikos sufrió una inesperada derrota que supo remendar en La Cartuja con una contundente victoria (4-0) para avanzar ronda. Esa es el único triunfo bético desde el asalto en Liga a Son Moix.

Y necesitan reaccionar urgentemente para no lamentar daños mayores en este desenlace de curso. La primera oportunidad surge en esta vuelta para reafirmar candidatura al título ante su público que no les ha visto salir derrotado en este torneo (4V y 1E). Para ello, el 'Ingeniero' volverá a poner en liza su once de gala con Abde y Cucho Hernández en ataque y Antony, esta vez titular, como estandarte entre la medular y la delantera. En el banquillo, previsiblemente esperará el capitán verdiblanco, Isco Alarcón, que regresa a una convocatoria casi cinco meses después.

Enfrente estará el SC Braga que llega en mejor dinámica al desenlace de la eliminatoria. El conjunto dirigido por el técnico español Carlos Vicens es cuarto en la Liga Portuguesa y sólo ha perdido tres de sus últimos 16 partidos (10V y 3E). Por lo que la confianza es plena para el cuadro portugués que ya sabe lo que es llegar a una final en esta competición, aunque hay que remontarse hasta la temporada 2010-2011 cuando cayeron ante el Oporto (1-0).

Además, su historia particular le sonríe en este tipo de eliminatorias con el balance de haber ganado sus últimas siete series europeas a doble partido y solo haber perdido dos de sus últimos 18 encuentros en competiciones continentales (12V y 4E). Sin embargo, sus registros lejos de Portugal cuando el himno europeo entona sus acordes generan dudas.

Pese a mantenerse invictos a domicilio esta temporada hasta caer ante el Ferencváros en octavos (2-0), esa derrota significó alargar una racha negativo. El equipo luso ha perdido en nueve de sus últimos 11 partidos europeos de eliminatorias a domicilio (1V y 1E).

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

REAL BETIS: Pau López; Bellerín, Bartra, Llorente, Rodríguez; Antony, Fornals, Amrabat, Fidalgo; Abde y Cucho Hernández

SC BRAGA: Hornicek; Víctor Gómez, Lagerbielke, Moscardo, Arrey-Mbi, Gabri Martínez; Grillitsch, Gorby; Pau Víctor, Fran Navarro y Horta.

--ÁRBITRO: Davide Massa (ITA).

--ESTADIO: La Cartuja.

--HORA: 21.00/Movistar Plus+.