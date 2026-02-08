Atlético de Madrid - Real Betis - Angel Perez Meca / AFP7 / Europa Press

El Betis se la devuelve al Atlético

El equipo de Simeone encajó su primera derrota en casa en Liga para verse a 13 puntos del liderato

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid perdió (0-1) ante el Real Betis este domingo en la jornada 23 de LaLiga EA Sports celebrada en un Riyadh Air Metropolitano incrédulo con la derrota de los suyos ante el mismo rival al que habían goleado hace tres días en Copa del Rey.

El equipo de Diego Pablo Simeone se alejó en 13 puntos del liderato del FC Barcelona con su primera derrota en casa en Liga, sorprendido por un Betis que se la devolvió a los rojiblancos tras el 0-5 copero en La Cartuja. Un gol de Antony a la media hora fue suficiente para tumbar a un Atlético indefinido, que se medirá el jueves con el Barça en la ida de semifinales de la Copa.

Los del 'Cholo' quisieron un segundo capítulo ante los béticos con el mismo patrón que el de Copa, y así pareció con el fuerte inicio local. El Atlético al completo se metió en campo rival para amenazar con gol de nuevo con un Ademola Lookman también titular en el Metropolitano, mostrando su buena adaptación de rojiblanco pero esta vez sin el mismo impacto.

El Betis se quiso proteger más y, poco a poco, lo logró. Un disparo desviado del internacional nigeriano fue lo más cerca del gol que estuvo el equipo local, mientras los visitantes enfriaron ese alto ritmo con un par de salidas a la contra de mucho peligro: Jan Oblak detuvo dos mano a mano de Cédric Bakambu.

La pérdida de otro recién llegado como Rodrigo Mendoza no ayudó a la confianza de un centro del campo rojiblanco que perdió ritmo, aunque Julián Álvarez probó con un buen disparo la mano dura de Álvaro Valles. El guion terminó de cambiar cuando el Betis se hizo con el balón y, tras una larga posesión, Antony firmaba el 0-1.

El brasileño sorprendió a la media hora con un zurdazo al palo corto y los de Manuel Pellegrini se fueron con media espina sacada al descanso. El 'Cholo' no dudó en meter cambios de cara al segundo tiempo, con la entrada de Alexander Sorloth, por una 'Araña' de nuevo sin veneno, Álex Baena y, poco después, Antoine Griezmann.

El Atlético apretó pero con más corazón que cabeza o fútbol, encontrando los cabezazos de Sorloth pero a las manos del portero. De nuevo, el Betis supo aguantar el momento rojiblanco y cambiar las tornas con seriedad defensiva y algo de balón aprovechando la calidad de Abde, Pablo Fornals y Antony.

Después de su mejor partido de la temporada, con la grada apretando, el Atlético chocó con un Betis que había aprendido la lección para quitarse el mal sabor de boca del adiós en Copa y sumar tres puntos de nivel para afianzar la quinta plaza. Álvaro Fidalgo, recién llegado a Sevilla, dio también mucho a los visitantes.

Simeone agotó cambios, tiró de otro fichaje como Obed Vargas, pero a los locales le faltaron ideas, entre la precipitación y la desesperación que dejó también un gol anulado en propia puerta de Diego Llorente. En el cabezazo Griezmann estaba por un dedo en fuera de juego y el árbitro no concedió 1-1. El Betis no sufrió y pudo hacer el segundo con Rodrigo Riquelme, para tomarse la revancha y devolver las dudas al Atleti.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID, 0 - REAL BETIS, 1. (0-1, al descanso).

--ALINEACIONES.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri (Le Normand, descanso); Koke, Mendoza (Griezmann, min.52), Giuliano, Almada (Baena, descanso), Lookman (Vargas, min.70) y Julián Álvarez (Sorloth, descanso).

BETIS: Valles; Ruibal, Llorente, Natan, Ricardo Rodríguez; Marc Roca, Fidalgo (Bartra, min.87), Fornals (Altimira, min.71), Antony (Riquelme, min.87), Abde y Bakambu (Deossa, min.79)

--GOL:

0 - 1, min.28, Antony.

--ÁRBITRO: Busquets Ferrer (C. Catalán). Amonestó a Ruggeri (min.25), Lookman (min.57) y Baena (min.83) por parte del Atlético. Y a Abde (min.72) en el Betis.

--ESTADIO: Riyadh Air Metropolitano, 65.210 espectadores.