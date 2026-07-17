Betis y Pau López llegan a un acuerdo para rescindir su contrato

Archivo - El portero español y del Real Betis Pau López antes de disputar el partido contra el RCD Espanyol de LaLiga EA Sports.
Archivo - El portero español y del Real Betis Pau López antes de disputar el partido contra el RCD Espanyol de LaLiga EA Sports. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 17 julio 2026 10:40
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MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portero catalán Pau López se desvinculó este viernes del Real Betis, según informó este viernes el club verdiblanco, con el que ha llegado a un acuerdo para rescindir su contrato y poner fin a su segundo paso por el equipo.

López, de 31 años, cerró su andadura con el club andaluz, en el que estuvo dos temporadas, en la 2018-2019, y en la recién concluida 2025-2026, defendiendo su portería en 51 partidos y logrando en esta última campaña la clasificación para la Liga de Campeones.

El de Girona regresó el pasado verano tras concluir su etapa en el Toluca mexicano y únicamente participó en 16 encuentros, nueve en LaLiga EA Sports y siete en la Liga Europa, siendo suplente de Álvaro Valles. "El club le desea la mejor de las suertes en sus próximos retos deportivos", concluyó el Betis.

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