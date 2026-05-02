El Betis quiere afianzarse en la quinta plaza ante el Oviedo

Diego Llorente con el Real Betis - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El Real Betis quiere afianzarse en la quinta plaza frente a un Real Oviedo casi desahuciado (18.30 horas), en una trigésima cuarta jornada de LaLiga EA Sports en la que el Getafe CF defiende ante el Rayo Vallecano (16.15 horas), que todavía debe salvarse, la última posición europea, a la que aspira un RC Celta que recibe a un Elche CF que busca un triunfo que le encamine hacia la salvación.

Después de rescatar un empate en el último minuto ante el Real Madrid (1-1), el conjunto verdiblanco repite en La Cartuja con el claro objetivo de consolidar su quinto puesto, que podría dar acceso a la próxima edición de la Liga de Campeones, una competición que los béticos no pisan desde la temporada 2005-06.

Con 50 puntos, manejan seis de ventaja sobre el sexto, el Getafe, a falta de solo cinco jornadas. Sin embargo, la irregularidad ha acompañado a los de Manuel Pellegrini en el último mes y medio, donde solo han conseguido ganar al Girona (2-3) y han cosechado dos derrotas y cuatro empates en los últimos siete encuentros.

Enfrente, el colista Oviedo parece encaminado a confirmar su descenso más pronto que tarde. Sus 28 unidades le dejan a ocho de la zona de permanencia con 15 por jugarse, una diferencia que deja pocas esperanzas a la parroquia oventense, que se agarra a un milagro de los de Guillermo Almada.

El conjunto andaluz no podrá contar con los lesionados Marc Bartra, Junior Firpo y Ángel Ortiz, mientras que el cuadro asturiano tendrá las ausencias de Leander Dendoncker y de Brandon Domingues, ambos por lesión, pero recupera a Luka Ilic y Álex Forés.

EL GETAFE DEFIENDE EUROPA EN EL DERBI ANTE EL RAYO

En el Coliseum, el Getafe espera dejar atrás la derrota ante el líder Barça (0-2) y refrendar su sexto puesto, último de acceso a competición continental, frente a un Rayo Vallecano que ansía una victoria que le permita dar un paso casi definitivo hacia la salvación antes de afrontar la ilusionante vuelta de Conference ante el Estrasburgo.

Los de José Bordalás han celebrado cinco triunfos, entre ellos uno en el Santiago Bernabéu, en las últimas ocho fechas ligueras, y solo los azulgranas, el Levante y el Atlético han conseguido pararles. Su renta de 44 puntos pero el particular ganado con el Celta, con sus mismos dígitos, le otorgan su posición de privilegio.

Solo cinco puntos por debajo, el Rayo (39) vive, en cambio, una situación diferente, todavía centrado en alejar el fantasma del descenso, del que también le separan cinco unidades, todo después de una jornada anterior en la que sufrieron dos groseros errores del VAR que a punto estuvieron de costarle caro ante la Real Sociedad (3-3).

La polémica en Vallecas dejó paso a un jueves de euforia con el triunfo en la ida de semifinales de Conference League, y antes de tratar de sellar el pase a la final en tierras francesas, los de Iñigo Pérez esperan llevarse el derbi madrileño.

Ni Isi Palazón, que deberá cumplir siete partidos de sanción -uno por acumulación de tarjetas, dos por protestar y cuatro por insultar al árbitro en el duelo ante los donostiarras-, ni los lesionados Luiz Felipe, Randy Nteka, Álvaro García y Diego Méndez jugarán entre los rayistas, mientras que Juanmi Jiménez, Dakonam Djené, Mario Martín y Zaid Romero, los tres últimos por sanción, causarán baja entre los azulones.

EL CELTA PERSIGUE LA SEXTA PLAZA Y EL ELCHE, LA SALVACIÓN

Por último, RC Celta y Elche CF enfrentan en ABANCA Balaídos, en el partido que abre la jornada dominical, objetivos dispares, de posiciones continentales para los gallegos y de salvación para el equipo ilicitano, que ha ganado sus tres últimos partidos.

Tres derrotas consecutivas frente a Oviedo (0-3), Barça (1-0) y Villarreal (2-1) han impedido al cuadro celeste auparse de nuevo al sexto puesto, que ahora ocupan los getafenses con sus mismos 44 puntos. De hecho, acumula cinco derrotas seguidas entre todas las competiciones y seis en sus últimos siete compromisos, una dinámica que debe cambiar si quiere conservar sus opciones.

Mientras, los de Eder Sarabia se han despegado de la zona de peligro con tres triunfos seguidos frente a Valencia (1-0), Atlético de Madrid (3-2) y Oviedo (1-2), cuatro en sus cinco partidos más recientes. Con 38 puntos, el descenso está cuatro por debajo.

Claudio Giráldez lamentará las ausencias del sancionado Marcos Alonso y de los lesionados Carl Starfelt, Matías Vecino y Miguel Román, y el Elche comparecerá en Vigo sin Germán Valera, expulsado ante los asturianos, ni Yago Santiago y Adam Boayar.

--PROGRAMA DEL DOMINGO EN LALIGA EA SPORTS.

Celta - Elche. De Burgos Bengoetxea (C.Vasco) 14.00 horas.

Getafe - Rayo Vallecano. Sesma Espinosa (C.Riojano) 16.15 horas.

Real Betis - Real Oviedo. Cordero Vega (C.Cántabro) 18.30 horas.

Espanyol - Real Madrid. Gil Manzano (C.Extremeño)21.00 horas.