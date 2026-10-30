El Betis quiere seguir la estela los grandes y el Rayo recuperar la sonrisa de Vallecas

Archivo - El jugador del Real Betis Isco Alarcón durante un amistoso ante el Málaga en 2025. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Betis recibe este sábado en el estadio de La Cartuja al Málaga (18.30 horas), en la jornada 11 de LaLiga EA Sports, en un derbi andaluz en el que los verdiblancos buscarán mantenerse en el Top 4 recuperando la senda del triunfo, tras dos jornadas sin ganar, a costa de un conjunto malagueño que sigue sin sumar de tres en tres en Liga, mientras que el Rayo Vallecano quiere dar la primera alegría de la temporada a su público ante un entonado Celta (16.15 horas).

El estadio de La Cartuja volverá a acoger un derbi andaluz entre Real Betis y Málaga que no se disputa desde 2018. Un partido en el que los béticos quieren poner fin a un pequeño bache de dos jornadas sin ganar, en las que solo han sumado un punto, aunque ambos duelos fueron ante rivales de entidad como FC Barcelona (2-5) y RC Celta (0-0). A pesar de ello, los pupilos de Manuel Pellegrini se mantienen en la cuarta plaza.

Un puesto Champions que para mantener necesitarán sumar el que sería su séptimo triunfo del curso en casa, ya que sino la Real Sociedad podría arrebatárselo el domingo. Más urgente es la situación de un colista Málaga, que a estas alturas de temporada es el único equipo que no ha sido capaz de sumar un triunfo en LaLiga EA Sports. Eso sí, los de Funes vienen de hacer los deberes en Copa --victoria ante el Alcázar (0-3)-- y solo han perdido en una de las tres últimas jornadas.

En lo deportivo, el Real Betis, que entre semana visita Dortmund en Liga de Campeones, tendrá las bajas del Cucho Hernández, Junior Firpo y Facundo Bernal. Si estará, y apunta a titular, Isco Alarcón, que vivirá un partido especial ante su ex equipo y que viene de marcar en los tres últimos partidos que ha jugado ante su afición --cuatro goles en tres partidos--. Además, Pablo Fornals, que fue suplente en detrimento de Dani Ceballos en Vigo, regresaría al once.

En el lado blanquiazul, Juan Funes tiene la baja de Joaquín Muñoz y las dudas de Ángel Recio, Pablo Martínez y Juan Cruz. Así, se aferra al gran momento que vive Adrián Niño, que ha visto puerta en los tres últimos partidos, para imponerse en un derbi andaluz que no gana desde 2016, precisamente como visitante.

Por su parte, el Rayo Vallecano volverá a Vallecas para buscar los primeros tres puntos del curso ante sus aficionados frente a un RC Celta que se ha aupado a la primera mitad de la tabla en las últimas jornadas. Los madrileños vienen de caer con estrépito como locales ante el Elche, en el que fue el primer partido del curso que se desarrolló con normalidad en el Municipal de Vallecas. Ahora, frente a un rival que no gana en 'el barrio' desde 2012 --seis victorias y cuatro empates-- quieren sumar tres puntos que lo alejen de los puestos de descenso.

Y ahondar en la crisis de resultados del Rayo es el objetivo del Celta. Los celestes viven su mejor momento desde que arrancara la temporada, cayendo en solo uno de sus últimos seis compromisos --tres victorias y dos empates--. Además, en Liga no pierde desde la jornada tres frente al Athletic Club (0-2) y se mantiene invicto como visitante, donde no pierde desde el mes de abril. Unos resultados construidos a partir de la defensa, ya que son el equipo menos goleado de LaLiga EA Sports (7), donde suman cuatro porterías a cero.

En lo deportivo, los de Beñat San José, que viene de sufrir más de lo previsto en Copa ante el Recreativo de Huelva (2-3 en la prórroga), tendrá las bajas de Pathé Ciss, sancionado, y los lesionados Luiz Felipe y Augusto Batalla, mientras que la buena noticia es la vuelta de Andrei Ratiu. En el lado celeste, seguirá una semana más sin disponer de Jones El Abdellaoui, Borja Iglesias, Álvaro Núñez, Miguel Román y Carl Starfelt.

PROGRAMA DE LA JORNADA 11 DE LALIGA EA SPORTS

-Sábado 31 de octubre

Levante UD - At. de Madrid. De Burgos Bengoechea (C.Vasco) 14.00.

Rayo Vallecano - RC Celta. Orellana Cid (C.Andaluz) 16.15.

Real Betis - Málaga CF. Busquets Ferrer (C.Balear) 18.30.

FC Barcelona - Deportivo Alavés. Cordero Vega (C.Cántabro) 21.00.