Bettoni: "Veremos qué pasa con Odegaard en los próximos días"

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El segundo entrenador del Real Madrid, David Bettoni, ha asegurado que el técnico blanco, Zinédine Zidane, se encuentra "bien" tras dar positivo por coronavirus y que, aunque no pueda estar físicamente en el partido de este sábado ante el Deportivo Alavés en Mendizorrotza (21.00 horas), "va a estar" presente de alguna manera con su "energía", y ha afirmado que el futuro del centrocampista noruego Martin Odegaard se resolverá "en los próximos días".

"Lo de Martin es un asunto que no conozco bien, porque soy segundo entrenador y hay temas que no conozco, no puedo contestar. Martin es parte de la plantilla y es un jugador importante, como los demás. Veremos en los próximos días qué pasa con él", declaró en rueda de prensa en relación al noruego, que parece no contar en los planes del entrenador francés.

Sobre el positivo en COVID-19 de Zidane, el segundo preparador madridista aseguró que había hablado con él esta mañana y que "se encuentra muy bien". "Conocéis al míster, le gusta el fútbol, es su pasión, es un afortunado de entrenar a este gran club. En el fútbol hay momentos complicados. Está bien de ánimo, aunque esta mañana un poco triste. No va a estar físicamente con nosotros, pero sabemos que va a estar con nosotros apoyándonos", subrayó.

Sin embargo, no desveló de qué manera estará el francés en el partido ante el Deportivo Alavés en Mendizorrotza, algo "interno". "Lo importante es que los jugadores, el cuerpo técnico y la afición sepan que Zidane va a estar con nosotros", dijo, reiterando que dará "su energía" para "ayudar a los jugadores".

Eso sí, apuntó que las decisiones las tomará el de Marsella. "Hago mi trabajo de segundo entrenador, estoy aquí para apoyar al míster. Le doy alguna información, le apoyo, pero él toma cada decisión. Yo estoy aquí para ayudarle", expresó, y afirmó que ve a Zidane tranquilo a pesar de la eliminación copera. "Le veo cada mañana con una sonrisa, con alegría y ganas de entrenar. Tenemos ganas de seguir, de pelear y de estar en el Madrid. Somos afortunados, y cada mañana lo disfrutamos con los jugadores", explicó.

En este sentido, desveló que el equipo ha asumido con deportividad la eliminación en Copa del Rey ante el Alcoyano y que hay "muy buena energía" y tienen "la mente en el Alavés", sin querer hablar del penalti no pitado a favor de los blancos en El Collao. "No opino nada especial. Arbitrar es una labor complicada; hay decisiones en contra y a favor, hay que aceptarlo y ayudar", manifestó.

"Es verdad que en el Madrid una derrota genera muchas críticas. Tenemos bastante experiencia para saber que hay otro partido, tenemos otra oportunidad para demostrar que somos un equipo compacto y unido. Mañana tenemos el partido para mostrarlo. Trabajamos cada día con un objetivo, y mañana es otra oportunidad", continuó.

Por otra parte, reiteró que tienen "jugadores de experiencia" y "jóvenes" y que todos están "en el mismo proyecto". "Mañana será otra oportunidad para demostrar que somos un equipo juntos, y haremos lo máximo para lograr los tres puntos", expuso, afirmando que tienen una relación "normal, profesional y cercana" con sus futbolistas. "Estamos aquí para ayudarles a rendir al máximo. Nos gusta trabajar juntos", confesó.

Por último, Bettoni confirmó que ni Sergio Ramos ni Dani Carvajal estarán disponibles para el partido en Vitoria. "Sergio está en su proceso de recuperación y mañana no va a estar con nosotros, pero la cosa sigue muy bien. 'Carva' hizo un poco de entrenamiento, pero no va a estar mañana con nosotros, va a entrenar con normalidad a partir del lunes", finalizó.