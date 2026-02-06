BKT Tour-Euskadi Roadshow, el viaje itinerante de BKT y LaLiga, concluye con "alta participación"

BKT Tour-Euskadi Roadshow, el viaje itinerante de BKT y LaLiga. - LALIGA

El BKT Tour-Euskadi Roadshow, el viaje itinerante de BKT y LaLiga que hizo parada en San Sebastián, Vitoria-Gasteiz y Bilbao para descubrir la afición y la identidad del País Vasco, concluyó con una alta participación en cada ciudad donde los aficionados participaron en actividades exclusivas, recibieron regalos y se hicieron fotos levantando el trofeo de la competición.

El proyecto ha sido capaz de transformar cada una de estas tres etapas en una experiencia única, confirmando el compromiso de BKT --Official Tire Partner de LaLiga desde 2019-- en apoyar y poner en valor la pasión de los aficionados y su conexión con el territorio. El Euskadi Roadshow supuso "una auténtica novedad para España, además de una importante confirmación del éxito de un formato que comenzó por primera vez en Italia con el BKT Tour en Emilia-Romaña", destacó el comunicado.

Lucia Salmaso, Managing Director de BKT Europe, declaró que esta iniciativa nació con el objetivo "de ofrecer a los aficionados de los distintos clubes tres experiencias realmente memorables". "Etapa tras etapa, cada ciudad ha sabido distinguirse por el entusiasmo y el apoyo hacia su equipo, dando voz a una pasión auténtica y profundamente arraigada en el territorio. Este viaje ha querido celebrar el vínculo único entre fútbol y comunidad local, que es precisamente lo que BKT se compromete a impulsar a través de sus partnerships deportivos", afirmó.

El "gran éxito" del BKT Tour en el País Vasco quedó reflejado en la "alta participación" de las Fan Zone BKT, instaladas el 18 de enero en San Sebastián para Real Sociedad-FC Barcelona; el 24 y 25 de enero en Vitoria-Gasteiz para Deportivo Alavés-Real Betis, y el 1 de febrero en Bilbao antes del derbi vasco entre Real Sociedad y Athletic Club.

Pero el verdadero protagonista icónico del tour fue el tractor especial DEUTZ-FAHR 7250 TTV, equipado con neumáticos agrícolas de la gama AGRIMAX y personalizado con una textura especial dedicada a BKT: un auténtico hilo conductor entre las distintas etapas del recorrido, uniendo ciudades y aficiones.

Vitoria-Gasteiz, capital de la región, contó con dos Fan Zones. Durante una mañana, las actividades previstas para la Fan Zone BKT se trasladaron a la plaza del Mercado de Abastos, el principal mercado hortofrutícola de la ciudad. Este punto neurálgico de la comunidad se transformó, gracias a BKT, en un espacio capaz de unir tradición, deporte y entretenimiento, reforzando aún más el vínculo que la marca crea con las comunidades españolas a través del fútbol.

Junto a los aficionados, también fueron protagonistas las leyendas del fútbol vasco Xabi Prieto, Manu García e Iker Muniain. Las tres figuras icónicas de Real Sociedad, Deportivo Alavés y Athletic Club, respectivamente, animaron el prepartido, encontrándose con los aficionados, firmando autógrafos y contribuyendo a hacer aún más especial el ambiente de los encuentros de LaLiga.