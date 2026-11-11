Blatter afirma que UEFA anunciará "en las próximas semanas" un candidato para las elecciones a la presidencia de la FIFA

Archivo - El ex presidente de la FIFA Joseph Blatter, en una entrevista durante el Mundial de 2018 en Rusia. - Federico Gambarini/dpa - Archivo

LEIPZIG (ALEMANIA), 11 Nov. (dpa/EP) -

El expresidente de la FIFA Joseph Blatter afirmó que la UEFA "tiene un plan" y anunciará "en las próximas semanas" un candidato para las elecciones a la presidencia de la FIFA, previstas para el próximo mes de marzo de 2027.

"La UEFA tiene un plan; en las próximas semanas anunciará un candidato opositor", declaró el ex dirigente del organismo rector del fútbol mundial a la revista Spiegel.

La UEFA retiró su apoyo al actual presidente, Gianni Infantino, que aspira a la reelección, después de que este anunciara un plan de inversión privada para el Mundial que suscitó una gran polémica. El plan se abandonó en agosto después de que tres confederaciones continentales lo rechazaran y la entidad europea amenazara con boicotear las competiciones de la FIFA.

Sin embargo, Infantino tendría el apoyo de África, Asia y Sudamérica, lo que garantizaría su reelección. "Ahora tenemos que averiguar cómo deshacernos de él", dijo Blatter.

El plazo para la presentación de candidaturas finaliza el próximo miércoles y, según varias informaciones, el exentrenador del Arsenal Arsène Wenger se encuentra entre los posibles candidatos con el respaldo de la UEFA. El extécnico decidirá esta semana si se presenta contra Infantino.

Además, Blatter cuenta con el presidente de World Athletics, Sebastian Coe, como posible candidato. "Coe también fue presidente del Comité de Ética de la FIFA. Tiene una personalidad fuerte. Sería bueno tener un presidente procedente de la cuna del fútbol, Inglaterra", argumentó.