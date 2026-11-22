Archivo - Leandro Paredes con Boca Juniors - Manuel Cortina/SOPA Images via Z / DPA - Archivo

Leandro Paredes se desmaya en plena entrevista: "Fue solo un mareo"

BUENOS AIRES, 22 Nov. (dpa/EP) -

Boca Juniors, uno de los grandes equipos del fútbol argentino, ha puesto fin a una espera de 18 años por un trofeo internacional al imponerse al Atlético Mineiro brasileño (2-0) en la final de la Copa Sudamericana, disputada en Barranquilla (Colombia).

Santiago Ascacíbar abrió el marcador en el minuto 16, antes de que Miguel Merentiel duplicara la ventaja poco después del descanso. Con el apoyo de cerca de 40.000 aficionados, el conjunto argentino dominó desde el principio, mientras que el Mineiro creó pocas ocasiones.

Miles de aficionados se congregaron también alrededor del emblemático Obelisco de Buenos Aires y en las inmediaciones del estadio del club, La Bombonera, para celebrar el triunfo.

La Copa Sudamericana es el equivalente sudamericano de la Liga Europa de la UEFA, situándose por debajo de la principal competición de clubes del continente, la Copa Libertadores. La última vez que Boca ganó un trofeo internacional fue en 2008, cuando se alzó con la Recopa Sudamericana.

Las celebraciones se vieron empañadas brevemente cuando el centrocampista de Boca Leandro Paredes se desmayó durante una entrevista televisiva en directo tras el partido. El internacional argentino recibió atención médica y fue trasladado al hospital por precaución. Más tarde publicó una foto desde la clínica en Instagram, en la que decía que se trataba "solo de un mareo".

El entrenador de Boca, Rodolfo Arruabarrena, explicó que Paredes ya se había sentido mareado durante el partido y fue sustituido en el minuto 58. Las temperaturas, que rondaban los 30 grados, y la elevada humedad habían afectado a los jugadores durante todo el partido.