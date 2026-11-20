El entrenador del Getafe CF, José Bordalás - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Getafe CF, José Bordalás, ha advertido este viernes de la dificultad de medirse este domingo en el Coliseum (21.00 horas) al Atlético de Madrid en LaLiga EA Sports, un rival al que ha definido como "uno de los mejores equipos de Europa" y ante el que ha reclamado a sus futbolistas mantener la concentración y ser atrevidos en ataque.

"Es un grandísimo equipo, uno de los mejores de Europa, que ha ido creciendo durante los últimos años muchísimo, jugadores extraordinarios, un plantel increíble, lo podemos comprobar cómo están en el campeonato y va a ser un partido muy difícil como lo es cada temporada, muy complicado", ha asegurado en rueda de prensa.

"Nosotros venimos del descanso que creo que nos ha venido bien para analizar errores, para mejorar cosas sobre todo en solidez y bueno siempre con el optimismo de intentar hacer un buen partido y conseguir una victoria que sabemos que va a ser muy complicada", ha añadido.

En su análisis del choque, Bordalás ha recordado que existe una diferencia muy grande entre los tres equipos más importantes del campeonato --FC Barcelona, Atlético y Real Madrid-- y el resto de clubes, tanto en el ámbito económico como en plantilla, entidad e historia. Asimismo, ha subrayado que el cuadro rojiblanco cuenta con jugadores muy verticales y con gol, por lo que su equipo no podrá relajarse ni un instante durante los 95 minutos de juego.

Para contrarrestar el potencial visitante, el preparador getafense ha pedido combinar la máxima alerta defensiva con valentía ofensiva al actuar como locales, al tiempo que ha apelado al respaldo de su afición pese al horario nocturno del encuentro. "Tenemos que dominar muchas facetas del juego, vivir el partido con un nivel de atención muy alto y luego tener la capacidad ofensiva de ser osados, atrevidos, conscientes de que jugamos en casa", ha explicado.

Sobre el estado de la plantilla tras el parón de selecciones, el técnico azulón ha celebrado que los internacionales hayan regresado sin contratiempos y ha confirmado la recuperación de Zaid, quien ya entrena con normalidad a disposición del grupo. Por el contrario, el Getafe afrontará el duelo con las bajas por sanción de Güdel y por lesión de Uche, a quien ha calificado como uno de los futbolistas más importantes del vestuario, aunque ha insistido en que no es momento de lamentarse pese al déficit de puntos en la clasificación.

El entrenador del conjunto madrileño también ha valorado el descanso competitivo de estas dos semanas para aliviar el desgaste físico y mental acumulado por una plantilla corta que compite además en Europa. En relación con la Conference League, ha descartado reservar titulares pensando en los próximos compromisos continentales porque el equipo no puede permitirse ese lujo y debe centrarse únicamente en sumar de inmediato en el campeonato doméstico.