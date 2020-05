Bordalás no coincide con Setién: "Los cinco cambios favorecen a los grandes"

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El técnico del Getafe CF, José Bordalás, apuntó este domingo que le gusta la nueva norma que permite cinco cambios, a pesar de que "lógicamente favorecen a los grandes" equipos de LaLiga Santander,

"Me gusta la medidas de los cinco cambios por las posibles lesiones y el calor, pero este tipo de medidas favorecen a los grandes que tienen mejores banquillos", dijo en declaraciones a Radio Estadio de Onda Cero, recogidas por Europa Press.

El entrenador azulón no coincidió así con la opinión expresada por el técnico del Barça, Quique Setién, quien dijo unos días antes que los cinco cambios darían frescura a sus rivales en el momento crítico de un partido, cuando podrían llegar los goles.

"Yo creo que los grandes se van a ver beneficiados de los 5 cambios. Cuando entren los suplentes no van a tener salto de nivel. Los equipos modestos no tienen plantillas tan amplias. Lógicamente beneficia a los grandes esta medida", afirmó.

Bordalás se refirió al fútbol sin aficionados, para reivindicar de paso el Coliseum. "Eso de que en Getafe no hay público yo no lo he notado. Somos un equipo modesto y con un gran número de seguidores. En el Alfonso Pérez hay muy buenas entradas", afirmó.

"Va a ser diferente. Los partidos son un poco fríos, no es el fútbol en su esencia. Esto no lo esperábamos nadie y lo importante es volver y adaptarnos", añadió.