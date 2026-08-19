Bordalás responde al sindicato de árbitros: "Lo crearon cuatro o cinco amigos"

El entrenador del Getafe, José Bordalás durante el primer partido de la temporada 2026-27 contra el Deportivo Alavés en LaLiga EA Sports. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Getafe CF, José Bordalás, cargó este miércoles contra la Asociación Española de Árbitros de Fútbol (AESAF) asegurando que es un sindicato que crearon "cuatro o cinco amigos", y añadió que al comunicado de la propia asociación, en el que llama al respeto con el arbitraje, no le da "mayor importancia".

"Es un sindicato que crearon cuatro o cinco amigos y por eso no le doy mayor importancia. Prefiero quedarme con las palabras del presidente del Comité de Árbitros, Fran Soto, que dijo que las imágenes no aclaraban que fuese roja. Nos ha dicho que cuando no está claro, no se rectifica, y sin embargo, se rectificó la amarilla", expresó Bordalás en rueda de prensa previa al partido de ida contra el Partizán de Belgrado de la fase previa de Conference League.

Unas declaraciones que llegan como respuesta al comunicado emitido por la AESAF este martes en el que señala que la actitud del técnico azulón, debido a las constantes protestas de Bordalás por la expulsión de su futbolista Kiko Femenía en la primera jornada de LaLiga EA Sports frente al Deportivo Alavés.

Asimismo, el de Alicante puso en duda si la AESAF se hubiera atrevido a redactar ese comunicado "tan contundente e injusto" si se hubiera tratado de otro entrenador. "Insisto en que no le doy mayor importancia y que este sindicato que está bien, pero mañana puedo hacer uno con otros entrenadores y empezar a señalar. No pasa nada por reconocer los errores, como lo hacemos nosotros, y los árbitros lo podrían hacer", zanjó.