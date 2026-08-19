Christantus Uche agradece el apoyo recibido por su lesión: "Toca confiar en el camino"

Archivo - El delantero nigeriano Christantus Uche durante el partido Sevilla - Getafe de LaLiga EA Sports. - Europa Press/Contacto/Matthieu Mirville - Archivo

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El futbolista nigeriano Christantus Uche agradeció este miércoles en sus redes sociales el apoyo recibido tras someterse a una intervención quirúrgica después de sufrir una grave lesión el pasado 6 de agosto en un amistoso frente al AS Monaco, y apuntó que ahora le toca "trabajar duro y confiar en el camino".

"Hoy he dado un paso muy importante en este camino. La operación ha salido según lo previsto y ahora comienza una nueva etapa: la recuperación. Ahora toca tener paciencia, trabajar duro y confiar en el camino. Estoy a un día más cerca de volver. Dios es grande", expresó Uche.

Tras sufrir una grave lesión en el partido amistoso ante el AS Mónaco por una entrada dura del defensa Christian Mawissa, el futbolista azulón se sometió a una operación en su rodilla y podría perderse la temporada 2026-27 al completo.

Por ello, Uche agradeció al doctor Bertrand Sonnrey-Cottet y a todo su equipo por el "gran trabajo realizado". "Gracias también a mi agente por estar a mi lado, su apoyo y acompañarme en cada momento. Y gracias al Getafe CF, cuerpo técnico, mis compañeros y a todo el club por estar conmigo desde el primer día", expresó el ariete.

Además, el jugador tampoco se olvidó de la afición, quien le ha mostrado su apoyo y cariño en esta situación: "Gracias a todas las personas que me han mandado mensajes, han rezado por mí y me han dado fuerzas. Confío en Dios y sé que él me dará la fuerza para superar este proceso".