Borja Fernández explota tras el archivo del 'caso Oikos': "Sois unos mierdas, gracias por joderme"

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El exfutbolista Borja Fernández Fernández explotó este miércoles después de que el Juzgado de Instrucción número 5 de Huesca haya archivado el 'caso Oikos' sobre el presunto amaño de partidos en Primera División por una supuesta red liderada por los exfutbolistas Raúl Bravo y Carlos Aranda, por lo que el gallego, que fue implicado hasta 2020, llamó "mierdas" a jueces y policías, tras una situación que ha "manchado" su imagen.

"'Caso Oikos' sobreseído. Policías, de manera extraoficial, me dijeron en su momento que el caso estaba muerto. A mí me detienen y me montan todo ese escándalo para ver si sé algo y les salvo la investigación. '¿Y si no sé nada? Si no sabes nada, pues mala suerte'", escribió el exjugador en su perfil de 'X' (antiguo Twitter).

Fernández, exfutbolista del Real Valladolid, denunció que la policía hubiera entrado en 2019 en su casa "de manera ilegal" para realizar un registro en el inicio de la investigación. "Después de manipular el informe policial, de joderme la vida y manchar mi nombre, de hacer sufrir a mi familia y amigos sin ninguna prueba y con unos indicios inventados, con unos jueces cómplices que no se atreven a hacer pagar a esa unidad de la UDEF lo que hicieron contra un ciudadano, recibo la noticia de que cierran el caso", expresó.

El exfutbolista fue uno de los detenidos en la operación por corrupción deportiva a través de una red liderada por los también exjugadores Raúl Bravo y Carlos Aranda. Así, fue uno de los implicados por supuestamente haber participado en el amaño y apuestas relacionadas con el Valladolid-Valencia de la temporada 2018-2019.

La investigación le llevó al calabozo durante tres días, no quedando libre de sospechas hasta más de un año después. "Pues eso, sois unos mierdas, gracias por joderme lo labrado", aseveró Fernández en sus redes sociales, dirigéndose a la policía y los jueces del caso.