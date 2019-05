Del Bosque: "¿Neymar o Mbappé? Me gustan los dos"

Publicado 22/05/2019 12:06:46 CET

"Tener a tres entrenadores en un año es muy duro, todos pensaban más en el último partido que en cambiar la inercia negativa"

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El exentrenador del Real Madrid y ex seleccionador nacional de fútbol Vicente del Bosque confesó que le "gustan los dos" jugadores del Paris Saint Germain Neymar y Kylian Mbappé, posibles refuerzos del conjunto blanco para la próxima temporada, y justificó los malos resultados en el tramo final de LaLiga Santander porque jugadores y técnico estaban pensando más en acabar un curso complicado.

"¿Neymar o Mbappé? Me gustan los dos. Tampoco hay en el mercado muchos mejores jugadores que los que tiene el Madrid o el FC Barcelona ahora. Me imagino que habrá entradas y salidas. El Madrid siempre se refuerza todos los años", comentó el técnico salmantino en la presentación del Campus Vicente del Bosque en el Work Café de Banco Santander de Valdebebas en Madrid.

Del Bosque afirmó que era complicado cambiar la mala trayectoria del equipo blanco después de las eliminaciones en la Copa del Rey y Liga de Campeones. "Tener a tres entrenadores en un año es muy duro y era muy difícil revertir esa inercia negativa. Todos estaban pensando más en el último partido que en cambiar las cosas", explicó.

En este sentido, el ex seleccionador nacional dijo no tener que dar lecciones a su homólogo Zinedine Zidane. "A mí Zidane no me va a pedir consejo. Tiene una muy buena plantilla y que se va a regenerar. Estoy seguro de que aquellos que se vayan van a hacer muy felices a los clubes a los que lleguen. ¿Momento preocupante? Claro que yo también los tuve, ser entrenador es preocupación. La gente que dirige el club debe estar ahora a la altura", subrayó.

Sobre las declaraciones del delantero galés del Real Madrid Gareth Bale en la película 'State of Play', en la que dice que los jugadores "son robots", Del Bosque señaló que "en el mundo del fútbol y la empresa tiene que haber disciplina". "Esta frase no iría a ningún sitio si las cosas hubieran ido bien", apuntó.