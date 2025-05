Del Bosque: "Si no se cumple el sueño de ser futbolista, es bueno que el fútbol deje valores a los niños"

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El exseleccionador nacional de fútbol Vicente del Bosque reconoció que es "bueno" que los niños sueñen con ser futbolistas, pero "es mejor que el fútbol les ayude a ser mejores personas" y les "deje valores, como el esfuerzo, la humildad o el trabajo en equipo".

Leyendas del fútbol español, jugadores en formación y representantes de LaLiga Genuine, LaLiga EA Sports, Liga F y LaLiga FC Futures debatieron este martes junto a Maarten Wetselaar, CEO de Moeve, durante el acto de presentación de la alianza entre la energética, LaLiga y Liga F, sobre el papel del deporte como motor de transformación social, educación en valores y compromiso con el futuro.

Y en esa charla, el exseleccionador nacional dejó un mensaje inspirador sobre los más pequeños. "Los niños deben tener sueños, y el fútbol es muy importante en su desarrollo como personas. Pero si no se cumple el sueño de ser futbolista, es bueno que el fútbol les haya dejado valores como el esfuerzo, la humildad o el trabajo en equipo", reflexionó.

Del Bosque subrayó también la importancia de las referencias morales en los vestuarios. "Me he criado toda la vida en un vestuario y he tenido grandes referentes y líderes morales. Cuando fui jugador tuve referentes como Santiago Bernabéu y compañeros como Pirri o Camacho. También tuve como entrenadores a auténticos humanistas", agregó.

En esa misma línea, David Villa, exfutbolista y embajador de LaLiga, y Koke Resurrección, jugador del Atlético de Madrid, destacaron la necesidad de trabajar con las generaciones futuras, a las que pidieron "enseñarles todos los valores del fútbol y la educación" y "no solo a meter un gol por la escuadra", según afirmó el asturiano.

"De mi carrera me llevo el esfuerzo, el trabajo, la humildad y las personas que lo dan todo por el fútbol, además de la humanidad", agregó el mediocentro rojiblanco, en 14ª temporada defendiendo la camiseta del Atlético.

Representando el fútbol femenino, la exfutbolista Vanesa Gimbert celebró que "por fin las niñas pequeñas tengan referentes femeninos", y la jugadora del Sevilla FC Débora García puso en valor la nueva etapa que representa esta alianza con Moeve. "Nos ha costado mucho llegar hasta aquí. Es superimportante que empresas como Moeve nos representen y nos quieran llevar a lo más alto. Lo que nos define es la resiliencia, la superación y la pasión", dijo.

Asimismo, los jugadores de LaLiga Genuine Moeve Álvaro Cano y Rubén Almazán expresaron su orgullo por formar parte de la competición y su ilusión por "seguir cumpliendo sueños". También intervinieron representantes de LaLiga FC Futures, jóvenes promesas como David Rosa y Jesús Miranda Gambero, quienes compartieron su entusiasmo por vivir esta experiencia y su deseo de llegar algún día al fútbol profesional.

Por parte de Moeve, Maarten Wetselaar insistió en el compromiso de la compañía con el deporte y la sostenibilidad en el marco de esta alianza, para "construir un futuro mejor, con energías más sostenibles". "Este acuerdo nos permite comunicar que para lograrlo es necesario sumar esfuerzos y respetar la diversidad", expresó.

Además, anunció la creación de una Oficina Técnica de Sostenibilidad Medioambiental que acompañará a los clubes en la reducción de su huella de carbono. "Tenemos un portfolio de ideas que vamos a compartir con los clubes de LaLiga y Liga F para disminuir el impacto ambiental del fútbol", concluyó.

La jornada formalizó el acuerdo por el que Moeve se convierte en patrocinador de todas las competiciones profesionales de fútbol en España: 'title sponsor' de Liga F y LaLiga Genuine, así como patrocinador oficial de LaLiga EA Sports, LaLiga Hypermotion y FC Futures.