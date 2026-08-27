Bryan Zaragoza llega al Espanyol cedido por el Bayern

Archivo - Bryan Zaragoza - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El extremo español Bryan Zaragoza se unió este jueves de manera oficial al RCD Espanyol, cedido por el Bayern de Múnich con una opción de compra, para regresar al fútbol español.

"El RCD Espanyol de Barcelona y el FC Bayern Múnich han alcanzado un acuerdo para la cesión de Bryan Zaragoza (Málaga, 09/09/2001). La operación contempla una opción de compra para el conjunto blanquiazul", anunció el equipo catalán.

El internacional español destaca por su desborde en la banda, que le llevó a la absoluta y al gigante alemán. Tras formarse y debutar en la élite con el Granada CF, el Bayern Múnich incorporó al atacante andaluz a sus filas, aunque posteriormente estuvo en CA Osasuna, RC Celta y Roma.

"Después de superar la pertinente revisión médica en la Clínica Corachan, Bryan Zaragoza se convierte en nuevo futbolista del RCD Espanyol de Barcelona e inicia ahora una nueva etapa profesional como jugador perico", termina la nota perica.