Budapest y el Leipzig ponen a prueba a Klopp

El Liverpool busca frenar ante los alemanes su crisis de resultados en la Premier

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

RB Leipzig y Liverpool afrontan este martes en el Puskas Arena de Budapest (21.00 horas), uno de los nuevos destinos por culpa del coronavirus, su primer duelo de la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones, al que el conjunto 'red' llega con la obligación de cortar su mala racha en la Premier ante un rival que sigue creciendo en el panorama continental.

Los de Jürgen Klopp aparcarán momentáneamente su crisis en la competición doméstica para afrontar el torneo que les dio la gloria en 2019 y que podría ser ahora su tabla de salvación. Las derrotas ante el Brighton (0-1), el Manchester City (1-4) y el Leicester (3-1) han sumido a los 'reds' en su peor momento de los últimos tiempos y les han dejado a 13 puntos de los 'citizens', líderes en solitario con un partido menos.

"No puedo creerlo, pero sí, está perdida. No creo que podamos reducir la distancia", dijo de manera tajante sobre la liga inglesa tras caer el fin de semana en el King Power Stadium. La continuidad del preparador alemán, otrora intocable, comienza a ser cuestionada en Anfield, aunque nunca entre sus aficionados. "No necesito un descanso, estoy lleno de energía", advirtió.

Por ello, no tropezar en el torneo continental se antoja imprescindible. En su última incursión en Europa, el 9 de diciembre ante el Midtjylland, solo la diferencia de goles les separaba del liderato de la Premier, pero las lesiones, la bajada de rendimiento y los errores individuales les ha hecho perder 9 de sus 13 partidos disputados.

Ahora, en busca de evitar otra tempranera eliminación como el año pasado ante el Atlético de Madrid, los 'reds' deberán viajar a la capital húngara, un escenario lejano para ambos equipos pero inevitable por la prohibición de entrada en Alemania de los viajeros de Reino Unido, como medida para evitar que se expanda la cepa británica del coronavirus.

Una vez más, Fabinho, Naby Keita, Diogo Jota, Divock Origi, Joe Gomez, Joel Matip y Virgil van Dijk, a los que se unió el fin de semana James Milner, no estarán disponibles por lesión, y las opciones de los ingleses volverán a pasar por las botas de su tridente, formado por el egipcio Mohamed Salah, el brasileño Roberto Firmino y el senegalés Sadio Mané.

OLMO Y ANGELIÑO, EN EL ONCE DE NAGELSMANN

Enfrente, el Leipzig llega pletórico después de enlazar tres triunfos seguidos en la Bundesliga, donde es segundo a cuatro puntos del líder Bayern Múnich, y alberga esperanzas en una competición donde el año pasado fue capaz de eliminar al Atlético de Madrid y donde solo fue frenado en semifinales por el subcampeón, el Paris Saint-Germain.

Precisamente, los de Julian Nagelsmann terminaron segundos por detrás de los franceses -con los mismos puntos (12)- en el Grupo H esta temporada, y ahora esperan dar la sorpresa en la ronda de eliminatorias escondidos detrás de la vitola de favorito del Liverpool.

Atrás, los alemanes se agarran a su fiabilidad defensiva, que les mantiene como el equipo menos goleado de la Bundesliga (18), y ni siquiera el anuncio de la marcha de Dayot Upamecano el próximo verano al Bayern ha conseguido desestabilizarles.

El defensa francés estará disponible este martes tras descansar el fin de semana, pero Nagelsmann no podrá contar con el sueco Emile Forsberg, uno de sus puntales ofensivos, en un once donde sí estarán los españoles Dani Olmo y Angeliño.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

RB LEIPZIG: Gulácsi; Klostermann, Orban, Upamecano; Mukiele, Sabitzer, Kampl, Angeliño; Nkunku, Olmo; y Poulsen.

LIVERPOOL: Alisson; Alexander-Arnold, Kabak, Henderson, Robertson; Thiago Alcántara, Wijnaldum, Jones; Salah, Firmino y Mané.

--ÁRBITRO: Slavko Vincic (SLO).

--ESTADIO: Puskas Arena de Budapest.

--HORA: 21.00/Movistar Liga de Campeones 1.