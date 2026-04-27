La Bundesliga cree que las principales ligas europeas van "por mal camino en lo financiero"

Archivo - Los directivos generales de la Liga Alemana de Fútbol (DFL) Steffen Merkel y Marc Lenz. - Jürgen Kessler/dpa - Archivo

FRANKFURT (ALEMANIA), 27 (dpa/EP)

La Bundesliga alemana tiene claro que sigue una trayectoria "más saludable" en comparación a las principales ligas europeas, a las que ve "por mal camino en lo financiero", ya que no permite que inversores externos adquieran el control total de sus clubes.

Así lo expresaron los directivos generales de la liga alemana Steffen Merkel y Marc Lenz en una entrevista conjunta publicada en la edición de lunes de la revista deportiva 'Kicker', donde subrayan que el fútbol alemán también necesita inversión, pero que "no se trata del próximo delantero", sino de un enfoque "a largo plazo".

A diferencia de otras grandes ligas, el fútbol profesional alemán cuenta con la regla 50+1, según la cual no pueden producirse adquisiciones totales de clubes por parte de inversores externos, ya que el club debe mantener una mayoría del 50 por ciento más una acción.

"El fútbol europeo va por mal camino en lo financiero, los elevados costes de las plantillas en muchas ligas no están cubiertos por los ingresos y tienen que ser financiados por inversores o capital de deuda. De hecho, gran parte de este dinero se ha malgastado en el extranjero en lugar de darse un buen uso -por suerte para la Bundesliga-. A diferencia de otras ligas, no dependemos de este capital", explica Lenz.

Los dirigentes de la DFL indicaron que las inyecciones de capital en las principales ligas europeas ascendieron a más de 15 000 millones de euros (17 600 millones de dólares) entre 2014 y 2024. Lenz confiesa que aprecian la Premier League inglesa y a sus colegas que trabajan allí, pero que tampoco "hay que idealizarla".

"En los últimos años, esta fortaleza económica solo se ha traducido parcialmente en éxito deportivo a nivel europeo, y los clubes están registrando importantes déficits operativos -los más recientes, de 1.800 millones de euros en 2024/25- junto con un alto grado de dependencia de los inversores", remarca.

Sin embargo, Merkel y Lenz comentan que el fútbol alemán también necesita capital, pero que esta inversión se centra en áreas como las infraestructuras, las canteras y los centros de formación. "Estas inversiones a largo plazo tienen un enorme impacto en nuestra competitividad futura. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad: no se trata del próximo delantero, sino de nuestra estrategia a largo plazo", apuntan.