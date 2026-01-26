La Bundesliga supera por primera vez los 6.000 millones de euros en ingresos combinados

Archivo - Logo de la DFL y Bundesliga en un micrófono. - Tom Weller/dpa - Archivo

FRÁNCFORT (ALEMANIA), 26 ene (dpa/EP)

Las dos divisiones de la Bundesliga registraron ingresos récord de 6.330 millones de euros en la temporada 2024-2025, una cifra que representa un aumento de 461,2 millones de euros para la organización que agrupa a los 36 clubes de Primera y Segunda División en Alemania.

La Liga Alemana de Fútbol (DFL) presentó este lunes el dato de ingresos de la pasada temporada, cuando superaron por primera vez los 6.000 millones de euros en ingresos. Las cifras presentadas representan un aumento de 461,2 millones de euros en ingresos para la organización que agrupa a los 36 clubes de Primera y Segunda en comparación con la temporada 2023-2024. Además, el beneficio operativo total de los clubes fue de 271,5 millones.

La Primera División registró ingresos de 5.120 millones de euros, superando por primera vez los 5.000 millones, 320,8 millones más que en la temporada anterior. Mientras que la segunda categoría del fútbol alemán generó ingresos por 1.210 millones de euros, lo que representa un aumento del 13,1%.

Según desvelaron, los clubes y las sociedades anónimas obtuvieron mejores resultados financieros que antes, ya que 13 clubes de Primera y 15 de Segunda obtuvieron beneficios, en comparación con solo 9 y 8, respectivamente, en el ejercicio anterior. Asimismo, el patrimonio neto de la Bundesliga superó los 2.000 millones de euros por primera vez, alcanzando los 2.170 millones.

Según los datos, más de 64.000 personas trabajaron en el fútbol profesional alemán la temporada pasada, con un récord de entradas rozando los 21 millones de tickets vendidos.

Bajo el liderazgo de los directores ejecutivos Marc Lenz y Steffen Merkel, quienes sucedieron al veterano ejecutivo Christian Seifert el 1 de julio de 2023, la DFL calificó estos ingresos de "una expresión de la gran popularidad social del fútbol y, al mismo tiempo, un pilar fundamental para una estabilidad económica sostenible".