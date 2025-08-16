El Burgos se postula como primer líder y el Valladolid también golea

MADRID 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Burgos goleó (5-1) a la Cultural Leonesa, jugando con uno más casi todo el partido, en el inicio de la temporada 2025/26 de LaLiga Hypermotion, mientras que el Real Valladolid se impuso también este viernes al Ceuta con otro marcador abultado (3-0).

El penalti y la expulsión de Selu Diallo en el primer minuto dio una doble renta al equipo burgalés que no desaprovechó en El Plantío. Con el 1-0 de Curro Sánchez y contra un equipo con 10 jugadores, el equipo local se fue al descanso con una cómoda renta, con otro tanto de Fer Niño y el doblete de Curro (3-0).

El gol en propia puerta de Aitor Córdoba en la reanudación pareció animar el partido para la Cultural, pero el Burgos no se puso nervioso y ató con contundencia los primeros tres puntos. David González y Mateo Mejía firmaron la manita en el derbi castellano que suponía el regreso leonés a Segunda ocho años después.

Por otro lado, un candidato al ascenso como el Valladolid dio cuenta de un Ceuta que volvía al fútbol profesional 45 años después. La fiesta en el José Zorrilla no tardó en ser solo local, con Chuki y Amath dando motivos para creer a la afición pucelana. El primero abrió la lata y el senegalés firmó un doblete.

Con el 3-0 en el minuto 55, el Ceuta empezó a pedir la hora ante una posible goleada mayor que no llegó porque Latasa, con dos goles anulados, y Chuki no acertaron, aunque el Valladolid cerró con nota su primer paso hacia el regreso a Primera tras su reciente descenso.