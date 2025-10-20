El Burgos remonta en Cádiz y asalta el 'playoff'

El jugador del Burgos Álex Lizancos en el partido contra el Cádiz en el Nuevo Mirandilla - BURGOS CF

Los burgaleses dieron la vuelta al gol de Ontiveros y sentenciaron en el 90+15 con un penalti de Mejía

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Burgos CF ha logrado una meritoria victoria (1-3) este domingo en el Nuevo Mirandilla, donde consiguió remontar el gol inicial del Cádiz CF en la décima jornada de LaLiga Hypermotion, para cerrarla en posición de 'playoff' y dejar a los gaditanos sin el premio que buscaban, un liderato en solitario que fue suyo hsata el borde del descanso.

Supo sufrir y resistir el Burgos en el tramo final, cuando los locales apretaron con todo, para acabar sentenciando con un penalti transformado por Mateo Mejía, que provocó él mismo con una gran carrera frenada con falta por Suso, en el minuto 90+15. En un partido que parecía interminable con 11' de añadido que al final se convirtieron en prácticamente la mitad de una prórroga.

El encuentro comenzó con cierto dominio del Burgos, que en el minuto 13 avisó con un centro peligroso que atrapó Víctor Aznar antes de que la defensa desviara a córner un posterior remate. Pero tres minutos después llegó el primer golpe del Cádiz. Un error en la salida de balón de los burgaleses, con Aitor Córdoba como protagonista involuntario, permitió a Álvaro García ceder a Javi Ontiveros, que desde la frontal de la media luna sacó un potente disparo cruzado e imparable. Un auténtico golazo.

El Burgos de Luis Miguel Ramis no se vino abajo y fue haciéndose con la posesión, aunque sin ocasiones claras hasta el minuto 41. Antes, Ontiveros volvió a generar peligro con un centro que desvió la defensa visitante. Sin embargo, los visitantes encontraron el empate justo antes del descanso: un paradón de Aznar a bocajarro tras un cabezazo de Miguel Atienza dejó el balón suelto en el área, y Grego Sierra lo desvió lo justo para igualar el choque.

Y aún hubo tiempo para más, porque en el 45' una rápida contra conducida por Lizancos terminó con David González lanzándose al suelo para empujar el balón al fondo de la red y firmar la remontada (1-2).

Tras el descanso, el Cádiz creyó empatar pronto con un tanto de Bojan Kovacevic en una jugada a balón parado, pero el VAR lo anuló por fuera de juego. A partir de ahí, los andaluces lo intentaron con más corazón que precisión. En el 61', David González tuvo en sus botas el 1-3 en una clarísima ocasión que mandó alta, y apenas dos minutos después respondió el conjunto gaditano con una llegada de Suso que detuvo Ander Cantero, que también frustró otra buena opción de Efe Aghama, el más voluntarioso del Cádiz, dentro del área pequeña.

El tramo final fue de acoso y derribo local. En el minuto 86, Roger Martí remató de cabeza a bocajarro, pero Ander Cantero volvió a lucirse con reflejos felinos. El delantero del Cádiz tuvo que ser atendido por una brecha tras un golpe con Grego Sierra. El colegiado añadió once minutos, que acabaron siendo quince, y en ese tiempo el Burgos dispuso de la sentencia en una contra. Mateo Mejía, tras una carrera en solitario, fue derribado por Suso dentro del área, y él mismo transformó el penalti para cerrar el 1-3 definitivo.

Con esta gran victoria el Burgos duerme en posiciones de 'playoff', sexto en la tabla, mientras que el Cádiz, que podía haberse colocado líder en solitario de esta Liga Hypermotion, se queda tercero tras un partido que se le escapó pese a dominar en el tramo inicial y empujar hasta el final. Pero, de por medio, el Burgos fue mejor, más certero y se lleva los tres puntos para casa.

--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 10 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Andorra - Granada 0-0.

-Sábado 18.

Ceuta - Mirandés 2-0.

Zaragoza - Cultural Leonesa 0-5.

Real Sociedad B - Huesca aplazado.

-Domingo 19.

Leganés - Málaga 2-0.

Castellón - Albacete 0-1.

Valladolid - Sporting de Gijón 2-3.

Córdoba - Almería 1-1.

Racing de Santander - Deportivo de La Coruña 2-1.

Las Palmas - Eibar 3-1.

-Lunes 20.

Cádiz - Burgos 1-3.