Busquets: "Es muy pronto para sacar conclusiones amplias, pero tampoco hay muchas diferencias"

Publicado 10/09/2018 19:52:29 CET

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El internacional español Sergio Busquets explicó que no había "muchas diferencias" entre el nuevo seleccionador, Luis Enrique, y su predecesor, Julen Lopetegui, justo antes de enfrentarse con Croacia este martes (20.45 horas) en la segunda jornada de la Liga de Naciones.

"La verdad es que tampoco hay muchas diferencias, hay más similitudes que diferencias. Todavía es muy pronto para sacar conclusiones amplias. El sistema más o menos es el mismo, bastantes jugadores también, hay algunos que no han podido estar por decisión técnica o porque han terminado su carrera en la selección. Lo importante es que la selección siga a su nivel", declaró desde el estadio Martínez Valero de Elche.

Busquets ensalzó al grupo como el elemento primordial para sentirse a gusto sobre el campo. "Es bastante relativo elegir un jugador con el que estar más cómodo. El funcionamiento bueno lo hace el equipo. Cuando estoy mas cómodo es cuando somos más equipo y estamos más juntos en ataque y en defensa; independientemente de las características que puedan tener quienes estén a mi lado", explicó.

Uno de los compañeros en Wembley fue Saúl Ñíguez; el jugador del Atlético de Madrid "es un jugador muy completo", en opinión de Busquets. "Es potente, tiene mucha llegada, es muy vertical y posee un buen disparo desde fuera del área, pero también puede jugar al toque y ser equilibrado. Queremos ser lo más completos posibles y no ser tan previsibles, dominando cada faceta del juego", definió.

El sabadellense de 30 años cuenta con 107 internacionalidades (y dos goles) desde que debutara en abril de 2009 en un encuentro en Turquía. En la actualidad, es el segundo capitán de la selección, tras Sergio Ramos. "Es un proceso largo. Son muchos años en la selección. Siempre me he sentido importante. La capitanía aquí te lo dan los partidos internacionales. Antes era cuarto y ahora soy segundo. Me siento importante y respetado, y estoy contento por ello", dijo.

Preguntado por el cambio generacional que está viviendo la selección con la llegada de Luis Enrique al banquillo y la marcha de piezas como Reina, Silva o Iniesta, Busquets, explica que la experiencia de los nuevos la han conseguido en los clubes.

"Tengo el espíritu joven, pero los años pasan para todo el mundo. Antes había mas equilibrio y, como tú dices, ahora hay un salto en el número de internacionalidades. Pero los jóvenes también están más preparados porque son muy importantes para sus equipos y tienen mucha experiencia a nivel de club. Pelean por títulos europeos, ligas y eso es lo importante", diseccionó.

Uno de los que no están, aunque por decisión de Luis Enrique, es su compañero en el Barcelona Jordi Alba. "Está claro que llevaba mucho tiempo viniendo, le echo de menos, estoy acostumbrado a tenerlo. También me pasa con Koke. Los compañeros estamos al margen de todo esto y respetamos lo que decida el míster", aclaró.

Otra de las decisiones que tomó Luis Enrique son las nuevas normas de convivencia, como la prohibición de usar los teléfonos móviles durante la comida. A Busquets no le han sorprendido estas reglas, pues son "parecidas" a las que existían, "no todas, pero casi", cuando el asturiano fue el entrenador del FC Barcelona (2014-2017).

"Lo que pasa en el interior del vestuario solo lo sabemos los jugadores. Hay muchas cosas que se dicen y que no son verdad. Todas las normas, si sirven para mejorar, para sacar mejor rendimiento individual y colectivo, mucho mejor", opinó.

"EL MEJOR DEL MUNDO AHORA, Y DESDE HACE MUCHOS AÑOS, ES LEO MESSI"

Sobre la nueva competición, la Liga de Naciones, que se disputa entre septiembre y noviembre de este año, con grupos de tres selecciones (Inglaterra y Croacia son los rivales), Busquets aplaudió la llegada de este torneo porque se disputan "partidos 'top', de mucho prestigio y dificultad inmensa".

"Nos encanta jugar estos partidos. Quizás lo peor es que hemos tenido un entrenamiento y hoy -lunes- ya estamos en la previa del siguiente, en el cual ellos estarán en ventaja. También nos pasará a nosotros después. Hay muy pocos días y es el único pero. Ahora, sí que es verdad que te da la sensación de no tener partidos fáciles o amistosos que te sirvan para pruebas", añadió.

El calendario marca la visita de la subcampeona del mundo, Croacia, como el siguiente encuentro del combinado nacional en este torneo. Croacia es una "buena selección, muy equilibrada" para 'Busi', que hizo "méritos para ganar el Mundial" pero a la que le faltó "suerte".

"A nivel individual tiene muy buenos jugadores y dos piezas fundamentales como Ivan -Rakitic- y Luka -Modric-. Es un partido y un grupo muy difícil, pero tenemos ganas de hacer un 6 de 6", concluyó sobre la posibilidad de ganar las dos primeras jornadas de la nueva competición.

Precisamente, sobre Modric y su posible Balón de Oro preguntaron al catalán. "El mejor del mundo ahora, y desde hace muchos años, es Leo Messi. Tiene todos los registros. Para mí, es el mejor y el más grande. Si se valora solo quién es el mejor, sin títulos, para mí es el mejor y el más grande, no solo comparado con Luka, que me parece un extraordinario jugador, sino con el resto", analizó.

Busquets también quiso incidir en que "es difícil repetir los éxitos" conseguidos y que no quieren "vivir del pasado". Después de tres decepciones importantes queremos centrarnos en hacer una buena Liga de Naciones y después una buena fase de clasificación, y ya más lejano, hacer una buena Eurocopa. Pensar en el pasado solo te puede distraer", comentó.

La selección española, tras ganar la Eurocopa de 2008 y 2012 junto al Mundial intercalado de 2010, no superó la fase de grupos del Mundial de 2014, ni los octavos de final de la Eurocopa 2016 ni de la pasada Copa del Mundo de este pasado verano. "No hemos estado a la altura en las últimas tres fases finales", aseveró.

Más allá del contexto selección, a Busquets se le preguntó por el posible encuentro de LaLiga, el Girona-Barcelona, que se disputaría en Miami a principios de 2019. El barcelonés se posicionó en contra junto a la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE). "La AFE ya hizo una reunión. No nos negamos, sino que buscamos soluciones para los clubes, para jugadores y afición. Queremos buena condiciones para todos y saber lo que se ha firmado", declaró.