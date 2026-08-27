Butragueño: "Nuestro horizonte en la Champions sería estar entre los cuatro primeros de la liguilla"

Archivo - Emilio Butragueño en una imagen de archivo - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, aseguró que son "conscientes" de que cada partido de la Liga de Campeones "requiere un rendimiento muy alto" y apuntó como "horizonte" inicial el terminar la fase de liga entre los cuatro primeros.

"Estamos hablando de la Champions League, somos conscientes de la pasión con la que se viven este tipo de encuentros y eso hace que sean siempre extremadamente difíciles. Competimos con toda la ilusión, como siempre, confiando claramente en nuestros jugadores, pero siendo conscientes también de que cada partido es un desafío y que requiere de un rendimiento muy alto por parte del equipo si queremos conseguir nuestros objetivos", señaló Butragueño a Realmadrid TV tras el sorteo de la liguilla de este jueves.

El directivo recordó que este formato "es especialmente exigente porque, a diferencia del que existía antes, ahora compites contra todos". "Y eso te obliga a que cada partido prácticamente sea una final porque el objetivo está en meterse entre los ocho primeros", subrayó.

De todos modo, no olvida que "lo ideal sería estar entre los cuatro primeros" de cara a tener "ventaja de campo hasta el final". "Ese tiene que ser nuestro horizonte y también no tener que jugar, dentro de lo posible, esa eliminatoria previa, que te castiga más en el calendario porque son dos partidos de enorme intensidad y con el riesgo de no continuar en la competición", advirtió. "Es fundamental empezar a sumar en los primeros partidos para que el equipo adquiera esa confianza que nos permita terminar entre los mejores", añadió al respecto.

El director de Relaciones Institucionales recordó que han hecho "un esfuerzo este verano para reforzar la plantilla" y que "han llegado jugadores de máximo nivel y ha vuelto Mourinho, que es un hombre con una gran experiencia y que sabe cómo sacar lo mejor de cada jugador". "Por lo tanto, vivimos esta temporada con enorme ilusión y con la esperanza de que sea una gran temporada para el Real Madrid", deseó.

"Hemos comenzado bien, pero es verdad que acaba de comenzar. Hay jugadores que estuvieron en el Mundial y que han ido incorporándose al equipo. Estamos comenzando poco a poco, pero evidentemente lo que vimos ayer miércoles en el Bernabéu fue extraordinario y eso implica un impulso anímico para todo el madridismo. Hay que seguir en esta línea en los próximos partidos, el domingo tenemos otro partido y muy pronto vamos a tener ya la Champions. La exigencia es constante y la plantilla tiene el nivel suficiente para responder a las expectativas de los aficionados", sentenció el exjugador.