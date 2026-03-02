Cabreiroá continúa como patrocinador oficial de la selección española de fútbol con una edición especial

Cabreiroá lanza una nueva edición especial que reúne a 16 futbolistas protagonistas por continuar como patrocinador oficial de la selección española de fútbol. - CABREIROÁ

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cabreiroá, marca de agua mineral natural de Hijos de Rivera, refuerza un año más su vínculo con la selección española de fútbol con el lanzamiento de una nueva edición especial que reúne a 16 futbolistas protagonistas.

La nueva edición reúne a 16 jugadores protagonistas --ocho de la selección masculina y ocho de la femenina-- cuyos rostros ocupan el frontal de las botellas, reforzando el impacto visual en el punto de venta, según un comunicado de la marca.

En total, la colección estará presente en más de 7 millones de envases en distintos formatos destinados a los canales de alimentación, hostelería y conveniencia, consolidándose como "uno de los mayores despliegues especiales de Cabreiroá hasta la fecha", confirmó el comunicado.

Bajo el paraguas creativo 'Nos mueve la sed', Cabreiroá activa por segundo año consecutivo una promoción 'on pack' con mecánica de 'pin-codes' en el interior de los tapones, con participación a través de la 'landing' www.ganaconcabreiroa.es.