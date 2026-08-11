El Cádiz se despide de Idiakez y apuesta por Celades

Archivo - Albert Celades - Maria Jose Segovia / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El técnico Imanol Idiakez ha dejado su cargo de entrenador del Cádiz CF a solo cuatro días de empezar LaLiga Hypermotion 2026-27, de mutuo acuerdo con el club, que ahora apuesta por Albert Celades como nuevo entrenador.

"El Cádiz Club de Fútbol e Imanol Idiakez han acordado poner fin, de mutuo acuerdo, a la relación que unía al técnico con la entidad. La decisión se ha adoptado tras varias conversaciones mantenidas en los últimos días entre ambas partes, en un clima de absoluta cordialidad y respeto, y responde a la voluntad compartida de tomarla en este momento, antes del inicio de la competición, y no durante el transcurso de la temporada, cuando pudiera afectar al equipo", señaló la entidad cadista en un comunicado.

El preparador donostiarra, de 54 años, tomó el mando del equipo andaluz en abril de 2026 y consiguió el reto de mantenerlo en la segunda categoría del fútbol español.

"El Cádiz CF quiere agradecer públicamente a Imanol Idiakez y a todo su cuerpo técnico su profesionalidad, compromiso y dedicación durante el tiempo en el que han defendido este escudo. El club reconoce el trabajo realizado y traslada al técnico su respeto y sus mejores deseos para el futuro", indicó.

"Por su parte, Imanol Idiakez agradece al Cádiz CF el trato recibido desde el primer día, así como la disposición del club para alcanzar un acuerdo satisfactorio para ambas partes. El técnico quiere trasladar también su agradecimiento a los jugadores, a los empleados de la entidad y, de manera especial, al cadismo, y desea al club los mayores éxitos en la temporada que ahora comienza", prosiguió el club, que explicó que las dos partes dan por cerrada esta etapa "en los mejores términos".

Poco después, el Cádiz confirmaba la llegada del barcelonés Albert Celades para dirigir el equipo las dos próximas temporadas. El preparador de 50 años regresa a los banquillos tras entrenar al Pafos de Chipre la última campaña.

Como futbolista, Celades formó parte tanto del FC Barcelona de Johan Cruyff como del Real Madrid de los 'Galácticos', y fue internacional con España en todas las categorías.

Como entrenador, debutó en 2013 dirigiendo a la selección española Sub-17, pasando posteriormente a ser seleccionador Sub-21 durante cuatro años. En 2018 formó parte del cuerpo técnico de Julen Lopetegui en el Real Madrid y en 2019 se convirtió en primer entrenador del Valencia.