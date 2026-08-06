La CAF reafirma su "apoyo" a Infantino y le agradece "su respaldo al fútbol africano"

Archivo - Gianni Infantino y Patrice Motsepe - Europa Press/Contacto/Ulrik Pedersen - Archivo

MADRID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Comité Ejecutivo de la CAF, la Confederación Africana de Fútbol, respaldó este jueves por unanimidad la "actualización" de la propuesta FIFA Forward Enterprise (FFE) del presidente Gianni Infantino, a quien reafirmó su "apoyo" agradeciendo su "respaldo al fútbol africano a lo largo de los años".

La CAF anunció en un comunicado que "respalda por unanimidad la actualización conjunta" del presidente y el secretario general de la FIFA sobre FFE, la propuesta de privatizar el Mundial, y seguirá centrándose en convertir al fútbol africano en uno de los mejores del mundo, "unida a la mejor gobernanza y transparencia".

Después de su reunión en Rabat el miércoles, la FIFA apuntó que "confía plenamente" en que las decisiones tomadas durante su reunión de urgencia "fortalecerán la gobernanza" dentro de su institución y "ayudarán a restablecer la confianza" perdida por la propuesta Forward Enterprise, "reconociéndose los errores cometidos".

El presidente de la CAF, Patrice Motsepe, aceptó las explicaciones de Infantino y mostró su compromiso para seguir trabajando por el fútbol africano, con la ayuda del presidente de la FIFA, aunque pidió transparencia. "Para nosotros en África, el debido proceso y la transparencia son innegociables. Es la conducta que se espera de la CAF. Nos comprometemos a seguir trabajando junto con la FIFA. Se están logrando buenos avances", dijo.

"El Comité Ejecutivo de la CAF reafirmó unánimemente su apoyo al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y le agradeció su respaldo al fútbol africano a lo largo de los años", termina la nota donde se agradece también la "exitosa organización" del Mundial 2026.