Camello: "El Rayo es el último equipo que queda del fútbol de otra época, es lo que me gusta

Archivo - El delantero del Rayo Vallecano Sergio Camello disputando el encuentro frente al Real Racing Club de Santander de LaLiga EA Sports 2026-27. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delantero del Rayo Vallecano Sergio Camello advierte que su club es "el último equipo que queda del fútbol de otra época", en la que el propio fútbol es "lo menos importante" del barrio madrileño en los días de partido, y también reconoció que sufrió "mucha presión" en el repentino cambio de vida que experimentó siendo tan joven.

"El Rayo es el último equipo que queda del fútbol de otra época, eso es lo que me gusta. El simple hecho de aparcar en la calle, justo enfrente del estadio ya lo cambia todo. Además, lo menos importante del fútbol aquí es el fútbol y eso es lo que defienden los aficionados- cada fin de semana, en lo que creen, la conexión", expresó Camello en una entrevista publicada este jueves por la noche en 'The Guardian'.

Asimismo, destacó la cercanía que tiene los jugadores con la afición, ya que los rayistas pueden encontrarse a sus ídolos en los bares del barrio. "Eso no existe en ningún otro sitio. Encontrarte a esos chicos a los que estabas viendo hace media hora en los mismos bares, eso no pasa", añadió.

El canterano del Atlético de Madrid también ha forjado "relaciones muy sinceras" desde su llegada al club vallecano. "Soy un tipo normal que ha cumplido mi sueño y el de muchos niños. Como un superhéroe cuando se pone la máscara, vengo aquí, me pongo la equipación y me convierto en la persona más competitiva y profesional que se puede ser. Pero cuando me voy, me la quito y me olvido de todo eso", subrayó.

Pero hasta llegar a esa estabilidad, Camello tuvo que pasar por momentos de mucha presión. "Hace que no disfrutes de absolutamente nada, te pone en una situación en la que, si las cosas no salen bien, eso lleva a la frustración, la frustración lleva a la autocompasión y, de repente, todo se vuelve negativo. Llega un momento en las conversaciones en el que piensas: 'Ya está; se acabó'", subrayó.

Y es que el delantero español advirtió de que la presión puede venir "de todas las partes", sobre todo cuando una es joven y no está preparada para un cambio tan rápido en su vida. "Si no sabes gestionarlo, puede hacerte mucho daño, y eso es lo que me pasó a mí, incluso me ponía un poco paranoico, tenía obsesiones como pensar en que mes estaban mirando", explicó el campeón olímpico.

Además, el delantero madrileño recordó la primera vez que volvió a su bar de confianza tras proclamarse campeón de los Juegos Olímpicos de París, donde anotó los dos goles que aseguraron la medalla de oro para España. "Había mucha gente y sufrí una especie de ataque de ansiedad y tuve que irme. Soy una persona normal de un equipo modesto. No puedo imaginarme cómo debe de ser para alguien del nivel de Lamine Yamal, no le envidio", concluyó.