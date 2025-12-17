La campeona del Mundial de 2026 recibirá más de 42 millones de euros en premios

Gianni Infantino junto a Donald Trump durante el sorteo del Mundial de 2026 - Sam Corum/PA Wire/dpa

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de la FIFA, reunido este miércoles en Doha antes de la final de la Copa Intercontinental entre el PSG francés y el Flamengo brasileño, aprobó una contribución financiera récord de 727 millones de dólares (cerca de 619 millones de euros) para repartir entre las selecciones participantes en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México del año que viene, con 50 (42,5) para el campeón.

Según indicó la FIFA en su página web, la mayor parte de esta cantidad, 655 millones de dólares (más de 557 millones de euros se repartirá en premios entre los 48 equipos participantes, lo que supone un aumento del 50 por ciento en comparación con la edición anterior en Catar en 2022, entonces con 32 equipos.

De este modo, la campeona del mundo recibirá 50 millones de dólares (42,5 millones de euros), mientras que el subcampeón ganará 33 (28) y el tercero 29 (24,7). Además, cada combinado nacional clasificado para la Copa del Mundo recibirá 1,5 millones de dólares (1,27) para cubrir los gastos de preparación.

"Esto significa que todas las Asociaciones Miembro participantes tienen garantizados cada una al menos 10,5 millones de dólares (cerca de 9 millones de euros) para su participación en el torneo del próximo año", detalló el ente rector del fútbol mundial, mientras que su presidente, Gianni Infantino, subrayó que este Mundial "también será pionero en cuanto a su contribución financiera a la comunidad futbolística mundial".

Por otro lado, en consonancia con el objetivo de la FIFA de promover los valores unificadores del fútbol, su Consejo aprobó la creación de un fondo de recuperación postconflicto, una medida a raíz del anuncio de Infantino en la Cumbre por la Paz de Sharm el-Sheikh (Egipto) del pasado mes de octubre de que el organismo tenía la intención de crear un mecanismo de apoyo para las regiones que han sufrido conflictos.

"Este instrumento financiero, que estará abierto a contribuciones de terceros y sujeto a una estricta supervisión, complementará las medidas ya implementadas en el marco del 'Programa Forward' de la FIFA y otras iniciativas de la FIFA", indicó la asociación.

Además, el Consejo confirmó las plazas para cada confederación para el fútbol masculino y femenino en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 2028. Así, a nivel femenino, que aumentará de 12 a 16 las selecciones participantes. La UEFA contará con cuatro, la CONCAFAF con 3 más la de la anfitriona Estados Unidos, Asia y la CONMEBOL, con 2.5, África con 2 y Oceanía con 1. En masculino, donde se mantienen los 12 equipos, la UEFA repartirá tres billetes, Asia, África y la CONMEBOL, 2, Oceanía, 1, y la CONCACAF 1, más la del anfitrión.

Finalmente, el órgano de la FIFA confirmó también que la primera edición de la Copa del Mundo Femenina de Clubes se disputará del 5 al 30 de enero del año 2028.