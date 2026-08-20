Cancelo ficha por el FC Barcelona hasta 2029

Archivo - El lateral portugués Joao Cancelo celebra un gol con el FC Barcelona. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El lateral portugués Joao Cancelo vuelve al FC Barcelona, club al que llega libre y con el que ha firmado un nuevo contrato por tres temporadas, hasta el 30 de junio de 2029, después de dos cesiones en el conjunto 'blaugrana'.

"Joao Cancelo y el FC Barcelona han llegado a un acuerdo para la incorporación del futbolista portugués. El lateral llega con la carta de libertad y firma como 'culer' hasta el 30 de junio de 2029", informó la entidad azulgrana.

Cancelo llegó por primera vez al Barça en el curso 2023-24, como cedido desde el Manchester City inglés, y estuvo toda la temporada bajo las órdenes de Xavi Hernández. En ese curso, el luso disputó un total de 42 partidos, en los que marcó cuatro goles y dio cinco asistencias.

Después de esa temporada, Cancelo firmó por el Al-Hilal saudí, hasta que en enero del 2026 regresó al Barça, también en forma de cesión y ya con Hansi Flick en el banquillo del Barça. Tras comenzar como otra opción en la plantilla para el alemán, en la recta final se convirtió en pieza importante, sobre todo en el carril izquierdo. Finalmente, acabó la campaña 2025-26 con 23 choques disputados, dos tantos y cuatro pases de gol.

Cancelo, de 32 años, comenzó su carrera en el Benfica, club en el que ganó una Liga, una Copa, una Copa de la Liga y una Supercopa. Esto le llevó, en el verano del 2014, al Valencia, donde jugó 91 partidos, antes de saltar a la liga italiana.

Allí, el portugués jugó en el Inter de Milán (2017-18) y la Juventus (2018-19), antes de firmar por el Manchester City, donde estuvo tres temporadas y media, con pasos como cedido, además del Barça, en el Bayern de Múnich.

El jugador luso ya presenció este miércoles el Trofeo Joan Gamper que el FC Barcelona disputó ante el Al Ahly, con triunfo 'culer', desde una grada en la que estuvo acompañado del también recién fichado Rodri Hernández. La del Cancelo es la quinta llegada de este verano después de las de Anthony Gordon, el mediocentro español, Karim Adeyemi y Jesse Bisiwu.