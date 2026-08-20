Cancelo: "Prometo que ayudaré al Barça a lograr todos los títulos que merece"

El futbolista portugués Joao Cancelo en su presentación como nuevo fichaje del FC Barcelona. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El lateral portugués Joao Cancelo prometió este jueves que ayudará al FC Barcelona a conseguir "todos los títulos que se merece", y además confesó que tuvo en el pasado varias oportunidades de fichar por el club catalán que no se materializaron y eso le dejó "una cosa en el corazón por saber cómo era" jugar en el equipo azulgrana.

"Todos están preparados y lo que puedo aportar es velocidad, soy un jugador técnico que puede ayudar en muchas situaciones de salida de balón, pero estaré disponible para el equipo donde sea. Intento siempre ser mejor cada día y puedo prometer que voy a ayudar al Barça a lograr los títulos que se merece", confesó Cancelo en la rueda de prensa de su presentación como nuevo fichaje del FC Barcelona.

Para el jugador, el objetivo es claro: "Vamos detrás de esa Liga de Campeones, pero para conseguirla tenemos que ser un equipo fuerte, que entrena bien todos los días y que los más veteranos y jóvenes se ayuden mutuamente. Creo que vamos por buen camino porque tenemos a jugadores de mucha calidad y vamos a dar el máximo para que sea posible lo que sea".

Además, el futbolista luso destacó a Rodrigo Hernández, con quien coincidió en el Manchester City y lo definió como un "jugadorazo". "Es un jugador que te aporta mucho a nivel ofensivo y defensivo. También viene para ayudar, porque Rodri tiene esa mentalidad. Tengo muy buena relación con él desde los tiempos del Manchester City porque es un jugador que es muy fácil jugar con él", subrayó.

"Ha ganado un Balón de Oro y se podría adaptar a cualquier equipo pero decidió venir aquí. Es una persona que le gusta estar aquí, le gusta el club, y también se identifica mucho con el Barça y su forma de jugar", continuó.

Asimismo, Cancelo no le dio importancia enfrentarse al técnico portugués del Real Madrid, José Mourinho. "Me motiva ganar a quien sea, no solo al Madrid, sino a todos los equipos que jueguen contra nosotros porque soy un jugador competitivo que ganó muchas batallas de mi vida", aseveró.

En cuanto a los meses de espera para fichar por el Barça, Cancelo "siempre" tuvo claro que quería ser 'blaugrana'. "También sabía lo que podía pasar, que era quedarme en el Al-Hilal un año y no jugar. Finalmente, logré estar aquí gracias a mí, a mi familia, mis representantes, quienes han tenido un papel importante en mi regreso, porque sabían de mis preferencias", recordó.

"Cuando estaba en el Valencia hubo la posibilidad de venir aquí y no se logró y después surgió otra oportunidad cuando estaba en Mánchester. Entonces, tenía esa cosa en mi corazón que quería ver cómo era el Barça", recordó.