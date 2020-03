Cannavaro: "Mientras haya muertos por el virus no se puede hablar de fútbol"

"En China el virus está controlado, la vida empieza a ser normal"

BARCELONA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Guangzhou Evergrande y exjugador del Real Madrid Fabio Cannavaro ha asegurado que mientras el coronavirus siga expandiéndose por el mundo y haya muertes es "muy complicado" que se puedan retomar las competiciones deportivas, y cree que en Europa no se debería hablar de fútbol sino hacer un confinamiento total siguiendo el ejemplo de China, donde el virus ya está "controlado".

"Es difícil, muy complicado, que haya fútbol ahora. La gente piensa en el fútbol, en el negocio, pero estamos hablando de la vida y de la salud. Mientras esté el virus y haya muertes, no se puede hablar de fútbol. Hay que estar en casa, el virus corre demasiado y para bloquearlo hay que estar en casa", aseguró en declaraciones a 'El Partidazo de COPE' recogidas por Europa Press.

Cannavaro cree que todavía "falta mucho" para el final de este virus. "Lo primero, los gobiernos tienen que hacer que la gente se encierre en casa. Lo de salir a por tabaco, o estar a un metro de la gente, no es suficiente. Hay que estar quince días en casa, y luego se tiene que ver quién tiene este virus, y esperar. Nadie sabe qué puede pasar en un mes, el problema es que la gente no entiende esto", lamentó.

El italiano ve apenado cómo está la situación en Italia, y en España, y considera que no se está haciendo lo correcto en cuanto al no cierre de fronteras ni paralización total de la actividad laboral y social. "Tenemos que aprender de China porque tienen más experiencia que nosotros en esta situación", pidió a Europa.

"Lo primero es la norma de quedarnos en casa, es fundamental porque no le damos tiempo al virus a expandirse más y a no infectar a más gente. Luego controlarse la temperatura, y si tienes fiebre quedarte en tu habitación", añadió.

El campeón del mundo en 2006 explicó que él ha tenido que hacer cuarentena, que termina este viernes, al estar fuera de China. No obstante, advierte que en el país asiático la vida normal está arrancando de nuevo. "El viernes acabo mi cuarentena aquí porque la gente que regresa a China tiene que hacerla, y podré salir sin problema. Aquí el virus está controlado, la vida empieza a ser normal, en las empresas y en la gente, que ya no tiene que llevar la mascarilla", celebró.

"La pena que tengo es que muchos países en Europa no han cerrado fronteras antes y ahora se ve a mucha gente con este virus. Yo estaba en Dubai y el problema no es si eres italiano o español para hacer la cuarentena, es una norma de China para todos los que llegan", sentenció.

Además, el exdefensa del Real Madrid apuntó que el lunes se pondrán ya a trabajar en el Guangzhou Evergrande con idea de empezar la liga en mayo, y celebró que nadie se haya contagiado. "No he tenido el virus, ninguno de nosotros, esto es lo bueno. El club nos permitió quedarnos en la ciudad deportiva, no tuve contacto con nadie que haya tenido el virus ni en China ni en Italia", expresó.