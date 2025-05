Caparrós: "Si los sevillistas tenemos que hacer una sentada hasta llegar a la paz social, yo sería el primero"

MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Sevilla FC, Joaquín Caparrós, insistió este viernes en que la afición del club es "soberana" y pidió "primero" centrarse en la "paz social" de la entidad, por la que "sería el primero" en participar en "una gran sentada", mientras que confesó que espera jugar ante el Real Madrid este domingo (19.00) con el resto de partidos de la jornada y no el lunes.

"Hay que ver que muchas veces hay causas de fuerza mayor, pero yo creo que el Sevilla se va a hacer fuerte. Sobre todo, por respetar a nuestros aficionados, que se juegue el partido el domingo, y esperemos que sea así", dijo el técnico sobre el posible cambio de horario del duelo frente al Real Madrid de la jornada 37 de LaLiga EA Sports, programado para este domingo a las 19.00 horas en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Además, abordó la situación social del Sevilla y repitió en más de una ocasión que "la afición es soberana". "Yo respeto lo que hagan. Le doy otra vez desde aquí las gracias a toda la afición. El partido del otro día, me llaman de todos los sitios, no solamente a nivel nacional, sino a nivel de otros países, viendo el magnífico ambiente que hubo ese día. Y eso dice mucho de un club como el nuestro", destacó sobre los sevillistas.

"Mientras que el equipo matemáticamente tenía posibilidades de descender, pues siempre iban a estar con ellos. Una vez que está ahí, pues insisto que es soberana y lo que hagan yo lo veré bien. Siempre y cuando no haya violencia", puntualizó.

Y Caparrós condenó el acto de violencia, colgando un muñeco en un puente en Sevilla, contra el presidente del club, José María del Nido Carrasco. "Que donde esté el diálogo, el consenso, el llegar a acuerdos y tal, pues siempre. Pero la violencia... Esa gente no son sevillistas, seguro que no son sevillistas. Estamos cabreados, estamos muy cabreados, pero insisto que a esos extremos no se puede llegar", denunció sobre la existencia de paz social en la entidad.

Al club le "urge volver a tener paz". "Si estamos unidos, somos un equipo que nos temen en Europa, somos muy fuertes. Somos muy fuertes a nivel nacional, que lo hemos demostrado. Es una petición que hago como sevillista, como entrenador y como toda la gente que siente realmente el escudo y la camiseta", agregó.

"Si tenemos que hacer una gran sentada todos los sevillistas y estar 24 horas, mañana, tarde y noche, hasta llegar a esa paz social, pues seguro que yo sería el primero que estaría en esa sentada", defendió, antes de asegurar que, por esto, también es el momento "más difícil" desde que llegó al club. "Me gustaría que me recordaran como un sevillista que cuando el club le pidió que le echara una mano, fue a pecho descubierto sin ver ni mirar la repercusión que podía tener", agregó.

Ahora, llegan más tranquilos y relajados, ya con la salvación en el banquillo, por lo que buscan "dar una magnífica imagen" frente al Real Madrid de un Carlo Ancelotti que afronta sus dos últimos partidos de Liga. "Es un referente a nivel mundial, yo creo que con la marcha de Carlo LaLiga pierde valor, es un referente por su comportamiento en rueda de prensa, por ser hombre de club", elogió.

"El Madrid es el Madrid. El Madrid tiene un ADN que el futbolista que se pone en la camiseta sabe que tiene que ganar y que tiene que dar el cien por cien. Estoy seguro que así lo va a hacer. Pero nosotros también, queremos darle una alegría a nuestra afición, hacer un buen partido, dar una buena imagen. Y esperemos que sea un partido que al final estemos todos contentos", concluyó.