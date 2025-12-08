Capdevila: "En la selección, es el grupo el que te puede ganar títulos, no jugadores individuales"

El ex jugador del Villarreal y la selección española Joan Capdevila. - LALIGA

MADRID, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El exfutbolista español Joan Capdevila, campeón del mundo en Sudáfrica 2010, admite que en la selección española quien gana los títulos como el Mundial o la Eurocopa es "el grupo" en su conjunto y no acciones concretas de "jugadores individuales" por lo que pide "prudencia" y "ser cautos" con la irrupción de los "más jóvenes".

A pesar de haber colgado las botas hace ya ocho temporadas, Capdevila se mantiene en la primera línea del fútbol como Relaciones Institucionales Deportivas del RCD Espanyol de Barcelona. Este cargo no le impide seguir los partidos de una selección española donde "aparte del talento y las virtudes de cada jugador, es importante tener un buen grupo".

"Al final es el grupo el que te puede ganar títulos, no jugadores individuales, aunque en momentos puntuales en la selección sí que te pueden cambiar el signo del partido, pero hay que ir paso a paso. Son muy jóvenes esos chicos, hay que ir con prudencia", señala el catalán en una entrevista telemática concedida a Europa Press con motivo de 'LaLiga FC 26 Community Challenge'.

Precisamente, Capdevila, 60 veces internacional absoluto --con 4 goles y 8 asistencias--, reconoce que los jugadores españoles "han ilusionado a la gente" demostrando que España "es una selección prácticamente imponente". "Ahora mismo, no es que lo vea yo, es que lo han demostrado. La selección tiene un estilo muy definido con un gran proyecto de futuro; no solo para este Mundial, sino para los siguientes años", añade.

Y es que la selección española viaja al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que se disputa el próximo verano, con la presión de ser una de las favoritas tras levantar la Eurocopa en 2024, una situación que ya vivió el catalán en 2010: "Bendita presión. Esa es la cosa más bonita que nos gusta a los deportistas".

"Esa presión es adictiva porque luego lo echas mucho de menos. Es bonito tener esa presión, no creo que sea negativo, sino hasta positivo. De decir 'ostras, voy a mostrar mis cualidades'. Esta presión yo creo que incluso es buena", confiesa.

Por ello, recomienda a los jugadores "que lo vivan y lo disfruten" en todo momento estando "convencidos del mensaje del cuerpo técnico". "Que lo disfruten desde que se suban al avión, en los entrenamientos, en las comidas, en los momentos de ocio... y que en los momentos difíciles que se van a encontrar en el torneo, que las va a haber, estén juntos, sin fisuras en el grupo", señala.

Ganar un Mundial "es muy difícil", por lo que para Capdevila no sería "un fracaso" el hecho de no levantar la copa al final del torneo. "Al final solo gana una. Si se esfuerzan y lo dan todo, no les puedes decir nada. Mientras lo intenten, no sería un fracaso. El problema es no intentarlo", incide.

"Si no se gana, hay que ver el motivo porque puede haber muchos factores. Tú puedes ser superior en un partido, tener un 80 por ciento de posesión, catorce saques de esquina y perder. Por eso es tan grande este juego. Si tienes un día un partido malo en ese momento y te vas para casa, ¿qué vas a hacer?", reflexiona.

"LAMINE TENDRÁ UN GRAN RECORRIDO EN LA SELECCIÓN"

Una de las cualidades de 'La Roja' es la juventud de una plantilla "con mucha hambre y que están explotando en sus equipos". Uno de los nombres propios del combinado es el delantero del FC Barcelona Lamine Yamal, que ha tenido "una explosión muy rápida" tanto con el club azulgrana como la selección.

"Es bueno para el fútbol que hayan explotado tan pronto, pero a la vez hay que ser cautos porque el mundo del fútbol es una montaña rusa: un día estás arriba y otro día estás abajo. Se tiene un largo camino y se viven muchas experiencias; y hay que estar preparado para todo. Pero la verdad es que creo que Lamine es un chico que tendrá un gran recorrido en la selección", aventura acerca del futbolista de 18 años.

Para Capdevila, uno de los aspectos importantes es "que cada jugador acepte su rol para tener un grupo sano", una situación que el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, ha lidiado en el lateral izquierdo (posición en la que jugaba el propio entrevistado) donde "hay una sana competencia".

"(Marc) Cucurella se ha hecho el dueño de la banda izquierda, pero tanto si es Cucurella, como si es (Alejandro) Grimaldo o (Alejandro) Balde, yo creo que esa posición está suficientemente cubierta para cualquier necesidad de la selección. A mí es una posición que quizás es la que menos me preocupe porque está tan bien cubierta que da igual. Si un día, por lo que sea, Cucurella no puede jugar, pues jugará Grimaldo y estará preparado", apunta.

Acerca del futbolista que milita en el Chelsea FC, Joan Capdevila solo tiene palabras de elogio sobre su papel durante la pasada Eurocopa: "La verdad es que el momento de Cucurella ha sido extraordinario. Ha tenido esa progresión adecuada. Y ahora está en el mejor momento de su carrera. Ojalá lo pueda alargar".

Al campeón de Europa en 2008 y del Mundo en 2010 le es "muy difícil" comparar la selección de Luis Aragonés y Vicente del Bosque con la actual de Luis de la Fuente. "Hay diferentes características, pero es cierto que al menos de nuestra generación a la actual, yo creo que hay mucho talento y nivel", subraya.

"Creo que el nivel está ahí a la par. Por ejemplo, lo que teníamos nosotros mejor, esta selección lo tiene de otra manera con extremos abiertos. A lo mejor nosotros no jugábamos con extremos. Es distinto, pero yo creo que la esencia de España es esa, la de tener el control del juego y dominar los partidos. Esa posesión de balón sigue intacta", incide.

Y opina que ante un hipotético enfrentamiento entre ambos conjuntos, saldría como vencedora la selección campeona de Europa en Austria y Suiza y del Mundo en Sudáfrica: "Creo que ganaríamos nosotros". Aunque advirtió que debería ser en un estado de "máximo rendimiento" para todos. "Ahora nos golearían porque somos mayores ya".

"ES UNA PASADA PODER ESTAR EN LALIGA FC 26 COMMUNITY CHALLENGE"

Capdevila formará parte este martes del 'equipo de leyendas', junto con Iker Casillas, Diego Forlán, José María Gutiérrez 'Guti' y Marcelo Vieira, para disputar un partido frente a cinco creadores de contenido. Será "un reto virtual y físico", pues media parte se disputa en el videojuego, dentro del EA Sports FC 26, y una segunda, en terreno de juego real.

"Es una pasada el poder estar ahí con exjugadores de fútbol, con leyendas del deporte español y con los 'streamers' de la actualidad", indica el catalán sobre LaLiga FC 26 Community Challenge, un evento que se celebra en Callao City Lights (Madrid).

Para este acto, tendrá una dura competencia por el lateral izquierdo con Marcelo, ambos jugadores de esa posición, aunque reconoció que el brasileño "puede jugar donde quiera". "Con la calidad que tiene, yo lo pondría más para arriba. Ya me quedo yo abajo intentando no molestar mucho y que él vaya demostrando sus cualidades".

Sin embargo, Capdevila es consciente de la dificultad con la que contarán para vencer en los videojuegos: "Sé que no vamos a ganar, eso está claro, pero lo vamos a intentar". "He jugado bastante poco a los videojuegos. No soy mucho de jugar, pero lo básico lo sé. Mis hijos tienen el EA Sports FC 26 y juegan mucho".

Finalmente, valoró la carta especial que le ha realizado la compañía EA Sports: "Estoy contento de poder verme en el videojuego. Y, ostras, llevarme a mí mismo, es una cosa que impacta un poco y me hace ilusión". Y aunque no quiere quejarse de las características que tiene en el juego, cree que su tiro es "bastante fuerte".