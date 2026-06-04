Carles Martínez Novell, nuevo entrenador del Bayer Leverkusen hasta 2028

Archivo - Carles Martínez Novell durante un partido con el Toulouse francés - Nathan Barange / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Bayer Leverkusen alemán anunció este jueves la contratación del español Carles Martínez Novell como su nuevo entrenador hasta el 30 de junio de 2028, cargo al que llega procedente del FC Toulouse, de la Ligue 1 francesa, y en lugar del danés Kasper Hjulmand.

El técnico catalán de 42 años da el salto a Alemania desde Francia, donde llevaba al frente del Toulouse durante tres temporadas, finalizando noveno en esta recién concluida, y cuyo contrato expiraba este próximo 30 de junio. Se pondrá al frente de un Bayer, donde militan los españoles Alejandro Grimaldo, Aleix García y Lucas Vázquez, que terminó sexto clasificado y que la temporada que viene jugará la Liga Europa.

"En primer lugar, queremos agradecer a Kasper Hjulmand su trabajo y su compromiso durante la pasada temporada. Con la clasificación para las semifinales de la Copa de Alemania y para los octavos de final de la Liga de Campeones se marcaron hitos importantes, aunque no se pudieran alcanzar plenamente los objetivos deportivos. Al mismo tiempo, nos alegramos de haber incorporado a Carles Martínez, un entrenador ambicioso y moderno, para el Bayer 04", expresó Werner Wenning, presidente del Comité de Accionistas del conjunto de la Bundesliga.

Por su parte, el español Fernando Carro, director general del Bayer, recordó que el club ha experimentado "en los últimos años un fuerte desarrollo a nivel nacional e internacional" y mostró su confianza en el nuevo técnico. "Estamos convencidos de que Carles Martínez, con su convincente perfil como técnico, encaja muy bien con esta exigencia. Representa un tipo de entrenador moderno, capaz de desarrollar nuestra plantilla de gran talento, llevarla a un nivel alto y constante, y conducirla hacia éxitos tangibles", subrayó.

Finalmente, Simon Rolfes, director general del Área Deportiva del Bayer, aseguró que se habían ocupado "intensamente de la cuestión de qué entrenador encaja mejor con la próxima fase de desarrollo" del club. "Carles Martínez ha desarrollado con éxito a numerosos jugadores jóvenes en Toulouse y ha formado un grupo sólido con una plantilla de perfil internacional", indicó.

"A estas valiosas experiencias suma una gran competencia técnica adquirida durante su etapa en la academia de formación del FC Barcelona, que ahora trae consigo a Leverkusen. Carles es un entrenador con principios claros y una idea de juego moderna. Estamos convencidos de que puede aportar los impulsos adecuados para nuestro futuro deportivo", sentenció.