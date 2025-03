Carragher lamenta que Alexander-Arnold "no piense" en un futuro a largo plazo en el Liverpool

LONDRES 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El exdefensa del Liverpool Jamie Carragher no puede entender por qué Trent Alexander-Arnold no ve su futuro a largo plazo en el club inglés y que haya elegido finalmente, como señalan las informaciones de estos días, fichar por el Real Madrid.

El lateral derecho inglés, de 26 años, natural de Liverpool y que debutó como futbolista 'red' en 2016, acaba contrato este verano junto a otros jugadores clave como el delantero egipcio Mohamed Salah y el defensa neerlandés Virgil van Dijk, y parece que ha decidido unirse al 15 veces campeón de Europa, una noticia que no ha sido bien recibida por los aficionados del Liverpool.

"Parece que no hay una sola cosa con la que la gente esté descontenta, ya sea que se marche gratis o que debería habérselo comunicado antes al club; la gente está enfadada por tres o cuatro cosas diferentes", advirtió Carragher en el último episodio del podcast 'Stick to Football'.

El exdefensa dejó claro que no estaba "enfadado porque se vaya gratis". "A lo que voy es que, como jugador local y aficionado del Liverpool, el Liverpool está en una posición en la que compite por la Premier y por una Copa de Europa cada año, así que, si eres un aficionado del Liverpool y un jugador local, me decepciona que él no piense que esto es lo que hay", añadió.

Carragher también avisó al internacional de que tendrá que mejorar sus prestaciones defensivas, últimamente muy criticadas, para jugar en LaLiga EA Sports, "una liga 'top'", y en un club como el Real Madrid, que "espera ganar cada año la Liga de Campeones". "Si juegas cuartos de final contra el Bayern Múnich y decepcionas a tu equipo con un par de goles concedidos, la presión va a aumentar", remarcó.