Carrión: "Me gusta cómo está trabajado el RM Castilla con Solari"

Publicado 30/10/2018 17:20:30 CET

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de la UD Melilla, Luis Miguel Carrión, reconoció que le gusta "cómo está trabajado" el filial del Real Madrid bajo la dirección de Santiago Hernán Solari, ascendido ahora al primer equipo en lugar del destituido Julen Lopetegui y rival este miércoles en la ida de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.

"He visto cosas del Castilla y me gusta cómo está trabajado y cómo le ha hecho jugar Solari, vertical, haciendo daño con el balón y por las bandas. Espero algo parecido, pero con jugadores de más calidad todavía", expresó Carrión este martes en rueda de prensa.

El entrenador del conjunto de la Segunda 'B' lamentó la destitución de Lopetegui, del que tiene "una opinión creada muy buena por gente que ha trabajado con él", pero también tiene claro ahora "llega uno nuevo y que vendrá con ganas de hacer las cosas bien e intentar crecer, como todos, en uno de los mejores clubes del mundo", apuntó.

Carrión indicó que ha visto partidos también del actual campeón de Europa en los que "ha fallado mucho" y en los que ha tenido "cierta mala suerte en algunos", pero recalcó que "es un equipo grande, sino el más grande".

"Espero un partido complicado contra un rival fuerte y una eliminatoria difícil que intentaremos tomarla como lo que es, como un partido donde podamos competir, hacer las cosas bien e ir a ganar el partido sin pensar en todo lo que le rodea", afirmó el catalán.

Este pedirá "disfrutar" y "competir" a sus jugadores. "Tenemos que intentar olvidar el rival que tenemos delante, con jugadores de mucho talento, pero tenemos que centrarnos en cómo hacer daño y que no nos lo hagan, como siempre", advirtió, dejando claro que sacará "el mejor equipo para ganar" y que "los premios se dan en el trabajo diario".

Carrión solicitó, sin olvidar su modesta condición, "intentar tener un pensamiento grande" ante el Real Madrid, un rival que les llega "fruto de trabajo de pasar tres eliminatorias" y de habérselo "ganado". "Hay que tenerle cierto respeto, pero saber que hoy en día no hay tanta diferencia entre un Primera, un Segunda o un Segunda 'B' y que los partidos cada vez son más competidos y la gente está más preparada. Creo que podemos competir y estoy convencido de que vamos a hacerlo bien", confesó.

"Nuestra idea no va a cambiar, los retos, contra más difíciles sean más valiente hay que ser, no suicidas porque no lo somos nunca, pero que pase en el campo lo que nosotros queramos", prosiguió el preparador del Melilla que espera dar buena imagen a los aficionados. "Espero que disfruten del espectáculo, que lo pasen muy bien y que muchos de los que vengan vuelvan el domingo porque han visto algo en nosotros y digan que el Melilla juega bien y que quieren verle otra vez", sentenció.