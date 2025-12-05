La Cartuja, el 'motor económico' de Sevilla que acelera hacia el Mundial de 2030

El estadio de La Cartuja, sede de la II Jornada Nacional de Periodismo Deportivo José Ángel de la Casa, se ha convertido en el 'motor económico' de Sevilla. - LA CARTUJA

El estadio de La Cartuja de Sevilla, sede de la Copa del Rey de fútbol hasta 2028 y del próximo Mundial de 2030 que coorganizarán España, Marruecos y Portugal, se ha convertido en el 'motor económico' de la capital hispalense gracias a una inversión de más de 20 millones de euros y que han ampliado el aforo del recinto hasta los 70 000 espectadores.

Además, en los últimos años La Cartuja se ha erigido en el epicentro de encuentros que fusionan el deporte y la comunicación como la segunda edición de la Jornada Nacional de Periodismo Deportivo 'José Ángel de la Casa', que se celebra el 11 de diciembre y volverá a subrayar el papel creciente de esta instalación como uno de los grandes promotores de la actividad económica, social y cultural de la ciudad.

En pleno proceso de renovación y con la mirada puesta en el Mundial 2030, el estadio vive una nueva etapa como estadio provisional del Real Betis Balompié mientras el club verdiblanco lleva a cabo la remodelación integral del Benito Villamarín.

La profunda transformación experimentada por La Cartuja en los últimos años ha cambiado por completo la 'experiencia' que el aficionado puede disfrutar en el estadio. Más de 20 millones de euros de inversión pública han permitido acercar las gradas al césped e incrementar el aforo por encima de los 70.000 espectadores.

Esta capacidad lo sitúa entre los tres recintos más grandes de España. A estas actuaciones se suman la renovación de accesos, la mejora de los espacios de hospitalidad, la modernización de la iluminación, la actualización de los vestuarios y una adecuación progresiva que continuará hasta 2030 para cumplir con las exigencias derivadas de su designación como sede mundialista.

"La Cartuja ha dejado de ser un estadio del pasado para convertirse en un recinto preparado para el futuro. Todavía quedan fases importantes por completar: la cubierta, la eficiencia energética, los nuevos espacios comerciales y la mejora de las áreas destinadas a los medios. La ambición es clara: llegar al Mundial en plenitud de condiciones", subrayó Daniel Oviedo, director gerente de la Sociedad Estadio La Cartuja de Sevilla.

SEDE DE 'LA ROJA' Y LA COPA

Esa evolución ha tenido un reflejo inmediato en su papel dentro del fútbol español. La Cartuja se ha convertido en sede frecuente de la selección española, un acontecimiento que ha revertido en un retorno económico en Sevilla y alrededores que oscila entre los 8 y los 25 millones de euros.

Además, el estadio sevillano se ha consolidado como sede de la final de la Copa de SM el Rey, competición que se volverá a disputar las tres próximas ediciones, según anunció este noviembre el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, lo que confirma la solvencia del recinto y la calidad de la experiencia que ofrece a los clubes, aficionados y operadores.

Estas tres finales de la Copa del Rey, hasta 2028, se suman a las ocho que ya se han celebrado en La Cartuja, con un impacto económico que en 2025 superó los 75 millones de euros. Aunque el estadio había acogido la final en dos ocasiones previas, en 1998 y 2000, su condición de sede prácticamente permanente se consolidó en 2019, cuando la RFEF, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla firmaron un acuerdo para convertirlo en escenario estable y estratégico para la competición.

Sin embargo, La Cartuja no impulsa a Sevilla únicamente a través del fútbol, pues en sus gradas se ha disfrutado de conciertos internacionales, competiciones de otras disciplinas deportivas, pruebas populares, espectáculos culturales, actividades familiares y eventos corporativos.

La instalación ha conseguido convertirse en un recurso estratégico para la ciudad, capaz de atraer actividad, empleo y visibilidad de manera continua. "Este estadio no se detiene. Sevilla necesitaba un recinto polivalente y moderno que respondiera a proyectos de diversa naturaleza, y hoy La Cartuja es exactamente eso: un espacio útil, sostenible y abierto a toda la ciudadanía", destacó el responsable de su gestión.

En este sentido, la II Jornada Nacional de Periodismo Deportivo José Ángel de la Casa regresa a La Cartuja para que los principales prescriptores de la comunicación analicen el presente y el futuro del periodismo deportivo español.

Sevilla y La Cartuja avanzan hacia 2030 con el propósito de que el recinto se convierta en una infraestructura estratégica y el motor que propulse la economía, y el despegue de las nuevas generaciones de Andalucía y España hacia un futuro marcado por el reto de la sostenibilidad y la digitalización.