MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El futbolista español Dani Carvajal ha negado este miércoles que España sea un país racista y que por ello "no merezca celebrar el Mundial" masculino del año 2030, a colación de las declaraciones del delantero brasileño Vinícius Jr., compañero suyo en el Real Madrid y objeto de insultos en varios partidos de Liga y Copa del Rey.

"Nosotros desde dentro, sus compañeros, los jugadores, etc. vamos en contra de cualquier situación de racismo en los estadios, que es lo que nos compete a nosotros. Sé lo que sufre Vini en esos momentos que le he podido tener cerca y le apoyamos tanto internamente como públicamente", dijo en rueda de prensa desde el Estadio Rajko Mitic de Belgrado.

"Creo que LaLiga está mejorando, se están elaborando unos protocolos contra el racismo para que esa gente energúmena que va a los estadios a insultar a las personas por su color de piel, o simplemente insultar, no pueda volver a acceder a eventos deportivos. Ese pequeño grupo de personas que habría que erradicarlas en el mundo del fútbol", añadió.

"No considero que España no merezca celebrar el Mundial. España es un país con una diversidad altísima cultural, creo que no hay que poner en duda de que España para nada es un país racista. Viven muchísimas culturas en nuestro país. Yo desde pequeño me he criado con muchísimas nacionalidades a mi alrededor ahí en mi barrio, en Leganés, hablo por lo que me toca. Y bueno, ya te digo, puedo presumir de que España no es para nada un país racista", contestó Carvajal a un periodista.

"Desde LaLiga hay un protocolo contra el racismo. No sé exactamente cómo procede, pero sí que desde el episodio que ocurrió en Mestalla, pues creo que habrá que seguir el protocolo según corresponda. Al final nosotros, bueno, te hablo de primera persona, no sé exactamente qué hay que hacer. Pero no me parece una medida descabellada el salir del campo y que, si se localiza a esa persona hasta que no se le expulse, no se vuelva a jugar. Porque ya te digo, estamos en contra y reacios ante cualquier tipo de racismo en los estadios", espetó a otro periodista.

Por otra parte, Carvajal habló del inminente duelo ante Serbia en la Nations League. "Muy feliz de que hace 10 años pudiese debutar con la selección absoluta. Y, 10 años después, tener la posibilidad mañana de cumplir 50 partidos pues era algo inimaginable para mí, sobre todo con estos últimos éxitos con la Nations League y con la Eurocopa. La verdad que con más motivación y más energía de nunca de seguir vistiendo la 'Roja'", confesó el lateral derecho del Real Madrid y de la selección.

Su nombre está en las quinielas para el Balón de Oro de este año. "Está claro que siendo defensa o mismamente, bueno, se ha puesto en los últimos años el trofeo de portero porque también es bastante más complicado que un jugador de campo. Al final en el fútbol lo que reluce es el gol y sí que ahí pues, siendo de medio campo para atrás, hay una complejidad más alta para ganar este tipo de galardones", advirtió.

"Yo ya con tener la posibilidad de ganarlo estoy muy feliz. Hace referencia al gran año que he tenido el año pasado con mucha continuidad, con buenas actuaciones y tanto mi familia como yo estamos muy orgullosos de ello", aludió a sus títulos con el Real Madrid en este 2024.

También habló sobre la saturación de compromisos. "Es verdad que me he quejado de que a veces el calendario es demasiado exigente, con demasiados partidos. Ahora, tras un descanso en verano, hablo por mi parte o por los jugadores que han tenido un descanso parecido al mío. No hemos podido prácticamente trabajar antes de la Supercopa [de Europa] cinco o seis sesiones en Valdebebas", recordó al respecto.

"Creo que eso no es una pretemporada. Al final te vas poniendo a tono con los partidos. Y ahora, cansado, con mucha energía, con muchas ganas, en el tramo final de la temporada se empezarán a notar los minutos y los partidos", apuntó Carvajal antes de analizar el impacto del título en la pasada Eurocopa con respecto a otros países y a premios individuales.

No lo sé, no sabría decirte. Sí que la complejidad de ser defensa es más complicada. Pero bueno, yo creo que se está devolviendo a España el lugar que merece en el mundo del fútbol. Prácticamente no solo con nuestros dos últimos campeonatos cosechados, también en el fútbol femenino, también en las categorías inferiores, ahora en los Juegos Olímpicos se está viendo que se está trabajando muy bien...", enumeró.

"En la selección estamos obteniendo muchísimos éxitos deportivos y muy orgullosos de eso. Yo creo que Europa nos mirará, imagino, con cierta envidia porque al final estamos siendo muy exitosos", apostilló Carvajal, que luego respondió a otras preguntas en clave madridista.

No en vano, se le preguntó sobre la Champions League. "Es un nuevo formato. Creo que cuando haya alguna edición más, valoraremos cómo está siendo o cómo va a reflejar. Desde mi punto de vista, creo que el sorteo inicial influye mucho para esa clasificación general porque antiguamente pues te tocaba un grupo difícil, competías con los de tu grupo y tienes que pasar. Ahora, pues creo que el sorteo y los rivales... pues el nivel de esos rivales o el momento en el que estén esos rivales en ese momento puede influir mucho en que sumes más puntos o no", explicó Carvajal.

Igualmente reflexionó sobre el exmadridista Luka Jovic. "Lo recuerdo con especial cariño. Un chico al que le costaba sacarle la sonrisa, pero un jugador con tremenda calidad, un jugador muy fuerte, un jugador con mucho gol. Creo que... no en las oportunidades, pero no consiguió cuajar todo lo buen jugador que era con nosotros. Le deseo lo mejor, mañana no, pero que le tengo un gran cariño, mañana le daré un abrazo. Es una gran persona y un gran jugador", concluyó Carvajal.