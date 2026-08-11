Casademont Zaragoza y Zaragoza CFF unen fuerzas por el fútbol femenino

Equipo del Zaragoza CFF en la Segunda División Femenina 2025/26 - ZARAGOZA CFF

BARCELONA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Casademont Zaragoza y el Zaragoza CFF han anunciado una nueva alianza para impulsar la profesionalización del fútbol femenino en Zaragoza, reforzar el desarrollo de este deporte en Aragón y construir una plataforma de deporte femenino con vocación de convertirse en una referencia en España, tras la reciente adquisición del club de fútbol por parte de NH Capital.

El acuerdo busca aprovechar la experiencia, la estructura profesional, el arraigo local y la capacidad comercial del Casademont Zaragoza, consolidado en la Liga Femenina Endesa y en las competiciones europeas, para apoyar el crecimiento del Zaragoza CFF, que mantendrá su identidad y su proyecto deportivo en la Segunda Federación, tercera categoría del fútbol femenino.

En este marco, ambas entidades explorarán vías de colaboración en ámbitos como las alianzas comerciales, el marketing y la comunicación, el apoyo operativo y el intercambio de conocimiento en el deporte profesional. El objetivo es reforzar la estructura del Zaragoza CFF tanto dentro como fuera del terreno de juego, aumentar su visibilidad y fortalecer su conexión con la comunidad.

La gestión de ambos proyectos continuará siendo independiente. Casademont Zaragoza mantendrá la responsabilidad sobre sus operaciones de baloncesto, mientras que NH Capital supervisará la plataforma de fútbol, aunque las dos partes buscarán generar sinergias en aquellas áreas en las que puedan aportar valor.

La alianza también contempla reforzar el camino desde el deporte de base hasta la élite, generando oportunidades de desarrollo para las jóvenes futbolistas de Aragón y contribuyendo a construir un itinerario más sólido hacia el fútbol profesional femenino en la comunidad.

El presidente del Casademont Zaragoza, Reynaldo Benito, destacó la "confianza en el futuro del deporte femenino en Zaragoza y Aragón" y agradeció la aportación de NH Capital para levantar el proyecto "desde el trabajo, compromiso y humildad". "Con el objetivo de llevar el fútbol femenino lo más alto posible, dando los pasos adecuados en los momentos adecuados", señaló.

Por su parte, el fundador de NH Capital, Nicolás Hien, subrayó que el Zaragoza CFF forma parte de un movimiento destinado a generar "más oportunidades, más visibilidad y sueños más grandes para las niñas y las mujeres en el deporte". Tras la adquisición del club, explicó que su cometido será dotarlo de "la estructura, los recursos y el compromiso a largo plazo" necesarios, respetando al mismo tiempo su identidad y sus raíces.

Hien puso también el foco en el intercambio de conocimiento entre las dos entidades, tanto en el ámbito deportivo como empresarial, y señaló como objetivo final consolidar "una de las plataformas de deporte femenino más distintivas de España", con una fuerte identidad e implantación local y una proyección internacional.

El presidente del Zaragoza CFF, Manuel Abellán San Martín, destacó el proyecto de baloncesto femenino del Casademont Zaragoza como un "gran ejemplo" de lo que puede conseguirse en la ciudad al combinar "ambición, estructura, apoyo local y estándares deportivos de élite". Su modelo, añadió, constituye una referencia para la nueva etapa de profesionalización del club de fútbol.

Abellán consideró que el acuerdo supone "un paso importante hacia adelante" para el Zaragoza CFF y recalcó que la prioridad es construir un club "cada día más fuerte: mejor organizado, más visible, más conectado con la comunidad y mejor preparado para competir", manteniendo el proyecto deportivo como eje central.

La alianza pretende así sumar fuerzas en torno al deporte femenino aragonés, apoyando tanto el desarrollo del fútbol femenino de base como la consolidación del modelo de baloncesto femenino local, con el propósito de fortalecer el ecosistema deportivo de élite de Zaragoza y Aragón.