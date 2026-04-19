Casi 4,3 millones de espectadores vieron la final de la Copa del Rey en La 1

Los jugadores de la Real Sociedad celebran la Copa del Rey - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 4.286.000 espectadores presenciaron este sábado en La 1 (19,4%) la final de la Copa del Rey, en la que la Real Sociedad se impuso al Atlético de Madrid en la tanda de penaltis, copando un 37,3% de share y 8.552.000 contactos.

El encuentro fue lo más visto del año en televisión, tras las Campanadas de Nochevieja. Además, consiguió el minuto de oro del sábado, a las 23.52 horas, con una media de 5.363.000 personas (47,3%).

También fue líder en todas las franjas de edad: un 50,8% de 4 a 12 años; 58,5% de 13 a 24; 42,1% de 25 a 44; 38,7% de 45 a 64 años; y un 30,9% en mayores de 65 años. En la prórroga, la audiencia ascendió a una media de 4.705.000 seguidores, un 39,6% de cuota y 6.585.000 espectadores únicos, y culminó con la tanda de penaltis, que se elevó hasta el 45,5% de cuota, 5,2 millones de espectadores y más de 5,6 millones de contactos.

Tras finalizar el partido, el post de la final de la Copa del Rey consiguió un 29,6% de cuota, 2,5 millones de espectadores y 6.362.000 contactos. La actuación de Tony Grox & LUCYCALYS, con 'T'AMARÉ', canción ganadora del Benidorm Fest 2026, durante el previo de la final de Copa en el estadio de la Cartuja, reunió a una media de 1.162.000 espectadores y un 15,2% de cuota.

En RTVE Play, la final fue seguida en directo por 558.660 visitantes únicos (865.417 visualizaciones totales) a través de todas sus señales disponibles.

Por otra parte, la goleada de la selección española femenina de fútbol a Ucrania, de clasificación para el Mundial 2027, reunió por la tarde en La 1 a 2.460.000 espectadores únicos (9%).