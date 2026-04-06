El Castellón confirma su reacción ante el Granada y el Sporting apura sus opciones

CD Castellón - LALIGA

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El CD Castellón ha confirmado su reacción con un nuevo triunfo en el SkyFi Castalia ante el Granada CF (3-2) que le ha devuelto a la zona de 'Playoff' de LaLiga Hypermotion, en una trigésima cuarta jornada en la que el Real Sporting de Gijón ha cortado una racha de tres partidos sin vencer ante la Real Sociedad B (1-0), que enlaza cuatro derrotas consecutivas.

Los de Pablo Hernández, que la semana pasada frenaban en casa ante el Almería (2-0) una serie de seis encuentros sin conocer la victoria, se adelantaron a la media hora con un tanto de Ousmane Camara, y aunque el conjunto andaluz empató cinco minutos después gracias a Jorge Pascual, con ayuda del local Fabrizio Brignani, Diego Barri puso el 2-1 antes del descanso.

Al poco de reanudarse el encuentro, Brignani pudo resarcirse al aprovechar un mal despeje de Álvaro Lemos. Pascual, de penalti en el 63, recortó distancias, pero el cuadro 'orellut' supo defender su ventaja, que le sitúa quinto con 57 puntos, a cuatro de la zona de ascenso directo y con los mismos que el cuarto -UD Las Palmas-, el sexto -Málaga CF- y el séptimo -Burgos CF-. El Granada (42) sigue en la zona templada.

Mientras, el Sporting se acercó a ocho puntos del 'Playoff' con su victoria ante el Sanse, que arrastra ya cuatro derrotas seguidas. Un solitario gol de Gaspar Campos en el minuto 45 bastó a los de Borja Jiménez para cortar una serie de tres partidos sin ganar y seguir con opciones. El filial donostiarra (40), por su parte, se queda con seis unidades sobre la zona de descenso.

--RESULTADOS DE LA JORNADA 34 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Sábado.

Cádiz - Córdoba 1-3.

Albacete - Burgos2-3.

Cultural Leonesa - Valladolid1-0.

Deportivo de La Coruña - Málaga 1-1.

-Domingo 5.

Eibar - Ceuta 3-0.

Andorra - Racing de Santander 6-2.

Almería - Leganés 2-1.

Las Palmas - Huesca 2-1.

Zaragoza - Mirandés 1-2.

-Lunes 6.

Castellón - Granada 3-2.

Sporting de Gijón - Real Sociedad B1-0.