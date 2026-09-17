El Castellón defiende liderato y condición de invicto ante un Tenerife al acecho

Los jugadores del Castellón Ousmane Camara y Israel Suero celebrando un gol. - LALIGA

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El CD Castellón busca este sábado defender su liderato y su condición de invicto frente al CD Tenerife (18.30), que tiene la oportunidad de colocarse en los puestos de ascenso directo, mientras sus rivales afrontan sus respectivos partidos a domicilio con el RCD Mallorca visitando Anoeta, el Eibar midiéndose al Eldense y el Girona examinándose en Cádiz, todo ello en la jornada sabatina de la sexta fecha de LaLiga Hypermotion.

El estadio de Castalia será el escenario de un encuentro en el que se enfrentan dos de los equipos que más han sorprendido en el inicio de Liga. Castellón y Tenerife se ven las caras después de firmar ambos un buen arranque de temporada, en el que los 'orelluts' se mantienen invictos y líderes con 13 puntos, mientras que los tinerfeños están protagonizando una vuelta al fútbol profesional esperanzadora, siendo cuartos con 10 puntos.

Y es que el combinado castellonense recibirá a los chicharreros después de superar la primera prueba de fuego ante el Girona (1-2), que comparte el mismo objetivo de ascender a Primera División. Pero enfrente estará el Tenerife que, tras su regreso a Segunda División, quiere dar un golpe sobre la mesa y dejar claro que esta buena dinámica no de limita únicamente a arranque de competición.

Además, los de Pablo Hernández tendrán un ojo puesto en lo que ocurra en el Nuevo Pepico Amat con su inminente perseguidor, ya que, a la misma hora (18.30), el Eibar podría ponerse líder ante el Eldense. Los vascos viajarán a Elda después de imponerse con contundencia al Celta B (0-4), y el equipo alicantino viene al alza tras sumar cuatro puntos importantes ante rivales fuertes como el RCD Mallorca (0-0) y el Sporting de Gijón (0-1).

Unas horas antes (14.00), el RCD Mallorca visitará Anoeta con el propósito de seguir en esa terna por los puestos de playoff y con la posibilidad de escalar a las plazas de ascenso directo. Para ello, los de Luis García Fernández deberán dar continuidad al buen juego desplegado en su victoria ante el CE Sabadell (2-0) frente a una Real Sociedad B que empieza a carburar, sumando ocho de los últimos 12 puntos en juego, y que venció en el último encuentro al FC Andorra (1-3).

También el sábado, el Girona viajará a Cádiz para estabilizar sus resultados después de un comienzo de Liga irregular. Los pupilos de Quique Álvarez parecían haber encontrado esa regularidad con dos triunfos seguidos, pero con la derrota frente al Castellón (1-2) les frenó en seco. Por su parte, el Cádiz necesita revertir la preocupante situación que atraviesa, sobre todo después de la última derrota ante Las Palmas (0-1).

Y precisamente la UD Las Palmas, que también está en la terna del Top 6, se mide este domingo (18.30) en su estadio al Burgos, que viene de vencer a la AD Ceuta (3-1) y aprovecharía cualquier 'pinchazo' para meterse de lleno en esta disputa. Simultáneamente el Almería, que marca la zona de playoff, recibirá al Celta B, después de imponerse al Córdoba (0-2), mientras que los gallegos vienen de caer ante el Eibar.

En los partidos por la zona baja, Albacete y Córdoba abrirán la sexta jornada este viernes (20.30) en el Carlos Belmonte, donde ambos buscarán salir de la zona roja, tras la derrota de los andaluces y el empate de los manchegos frente al Granada (1-1). Por último, el Valladolid tiene la oportunidad de dar un salto y alejarse de los últimos puestos ante un Ceuta que todavía no ha puntuado, es colista y querrá despertar ante su afición.

--PROGRAMA JORNADA 6 LALIGA HYPERMOTION

-Viernes 18 septiembre

Albacete - Córdoba. 20.30.

-Sábado 19 septiembre

Real Sociedad B - Mallorca. 14.00.

Andorra - Real Sporting. 16.15.

Eldense - Eibar. 18.30.

Castellón - Tenerife. 18.30.

Cádiz - Girona. 21.00.

-Domingo 20 septiembre

Sabadell - Real Oviedo. 14.00.

AD Ceuta - Valladolid. 16.15.

Almería - Celta B. 18.30.

Las Palmas - Burgos. 18.30

Leganés - Granada. 21.00.