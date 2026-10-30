El Castellón defiende liderato en LaLiga Hypermotion ante el duelo directo Almería-Eibar

Archivo - El jugador del Almería Thalys Henrique celebrando su gol contra el Córdoba en LaLiga Hypermotion. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El CD Castellón defenderá este fin de semana en El Plantío de Burgos el liderato en LaLiga Hypermotion 2026-2027 acechado por la UD Almería, que tiene un duelo directo con la SD Eibar, tercer clasificado, en el partido más atractivo de la duodécima jornada del campeonato.

El CD Castellón intentará mantenerse en el primer puesto de la clasificación y seguir así soñando con regresar a Primera División 36 años después, para lo que buscará su tercera victoria seguida en su visita de este domingo al Burgos CF animado por su goleada al Sporting de Gijón (4-0).

Ahora bien, visitar al conjunto burgalés en su feudo siempre supone un desafío. El equipo castellano-leonés se ha convertido en el tercer mejor equipo de la competición como local, con 13 puntos sumados de 18 posibles, pero tendrá el difícil reto de perforar la defensa más sólida, que solo ha encajado solo cuatro goles y ante un conjunto 'orellut' que ha ganado cinco de sus seis visitas.

El Castellón jugará sabiendo si es o no líder ya que el sábado será el turno de la UD Almería, situada a un punto, pero que también tiene una complicada salida a Ipurua donde se medirá a la SD Eibar, tercer clasificado, a cuatro puntos de la cabeza y que tratará de alcanzar en la tabla a su rival.

El conjunto almeriense llega a esta jornada siendo el equipo más forma de la competición, aunque el empate ante un teórico rival directo como el Real Oviedo (2-2) haya frenado su racha de cuatro victorias consecutivas.

Los pupilos de Xavi García Pimienta vienen de encadenar con victoria en sus tres últimas salidas y pondrán a prueba esta racha ante un Eibar que no está tan entonado ya que acumula tres duelos seguidos sin vencer y sólo un punto sumado tras caer en Córdoba (2-0), aunque como local da pocas concesiones y ha sacado diez de los últimos doce puntos

Además, el Girona FC, cuarto clasificado, abrirá la jornada este sábado en Zubieta ante la necesitada Real Sociedad B y avalado por sus seis jornadas sin perder, con cuatro triunfos, frente al antepenúltimo clasificado que encadena seis derrotas seguidas.

El Granada CF, quinto y en una dinámica de cuatro triunfos consecutivos, querrá también aprovechar el duelo directo de Ipurua para engancharse a los puestos de ascenso directo en su visita al CD Eldense, mientras que el RCD Mallorca, séptimo, buscará regularidad tras encadenar tres empates y una victoria en las últimas cuatro jornadas en el Nuevo Mirandilla ante un Cádiz CF que necesita puntos para salir de abajo.

--PROGRAMA DE LA JORNADA 12 DE LALIGA HYPERMOTION

-Sábado 31 de octubre

Real Sociedad B - Girona FC 14.00.

SD Eibar - UD Almería 16.15.

RC Celta B - Córdoba CF 18.30.

Albacete - CE Sabadell 21.00.

-Domingo 1 de octubre

CD Eldense - Granada 14.00.

AD Ceuta - Sporting de Gijón 16.15.

Burgos CF - CD Castellón 18.30.

CD Tenerife - FC Andorra 21.00.

-Lunes 2 de noviembre

Real Oviedo - Las Palmas 16.15.

Real Valladolid - CD Leganés 18.30.

RCD Mallorca - Cádiz CF 21.00.