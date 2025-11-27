Castellón y Las Palmas miden rachas con la atenta mirada de Deportivo y Racing

Los jugadores de la UD Las Palmas celebrando un gol en el duelo frente al Albacete BP - LALIGA

BARCELONA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El CD Castellón y la UD Las Palmas se medirán este domingo (21.00 horas) en el duelo que cerrará la decimosexta jornada de LaLiga Hypermotion, con el equipo canario en búsqueda de un triunfo que le permita mantener el coliderato que comparte con el Deportivo de la Coruña y el Real Racing Club, quienes estarán muy pendientes de lo que suceda en este duelo en el Estadio SkyFi Castalia.

Desde la llegada al banquillo de Pablo Hernández, el Castellón ha logrado 20 de los últimos 30 puntos posibles, lo que ha permitido al club blanquinegro alcanzar los puestos de 'Playoffs' después de ganar tres de los últimos cuatro partidos. Este gran estado de forma lo pondrán a prueba este domingo frente a Las Palmas, que también atraviesa una excelente racha de resultados.

El equipo de Luis Garcia acumula ocho encuentros sin conocer la derrota en LaLiga Hypermotion, habiendo logrado la victoria en los tres últimos choques. La última fue el pasado viernes frente al Albacete BP (2-1) que permitió al conjunto canario dormir como líder de la competición, antes de que tanto Deportivo como Racing le igualasen tras vencer sus respectivos compromisos.

En esta jornada gallegos y cántabros disputarán sus encuentros antes que el equipo amarillo. El Deportivo visitará este sábado (18.30 horas) el Carlos Belmonte para medirse al Albacete, mientras que el Racing recibirá este domingo (16.15 horas) al Eibar en los Campos de Sport de El Sardinero.

Después de vencer en Riazor al Ceuta por 2-1, el conjunto coruñés se medirá a un equipo que se le dio muy bien el curso pasado, especialmente a Yeremay Hernández. El joven extremo español anotó dos goles tanto en la victoria en Albacete (2-5) como en el encuentro que se disputó en Coruña y que terminó con un contundente 5-1.

Por su parte, el Racing viene de lograr un gran triunfo (0-2) en El Plantío frente al Burgos. El 'pichichi' de la competición Asier Villalibre, igualado a nueve tantos con Adrián Embarba, volvió a ver puerta y este domingo se medirá al equipo al que más goles ha metido (seis en nueve partidos) como futbolista profesional.

El Almería tuvo opción de romper este coliderato que tienen el Deportivo, el Racing y Las Palmas. Sin embargo, los de Rubí cayeron (3-2) este miércoles en el encuentro aplazado frente al Ceuta y que estuvo marcado por la polémica. El centrocampista ceutí Jamelli dio la victoria a su equipo tras un penalti muy dudoso y que dejó al conjunto almeriense sin poder colocarse como líder.

Tras esta polémica derrota, el Almería recibirá este sábado (18.30 horas) al Huesca, en un duelo especial para el delantero camerunés Patrick Soko, quien se medirá a sus excompañeros. Mientras que el domingo a la misma hora, Córdoba y Cádiz se medirán con el objetivo de asaltar el último puesto de 'Playoffs' que atesora el Castellón, que podría perderlo en caso de no ganar a Las Palmas.

-PROGRAMA DE LA JORNADA 16 DE LALIGA HYPERMOTION.

Viernes 28.

Real Sporting - FC Andorra 20.30 horas.

Sábado 29.

AD Ceuta - Burgos CF 14.00 horas.

Cultural y Deportiva Leonesa - Granada CF 16.15 horas.

UD Almería - SD Huesca 18.30 horas.

Albacete BP - RC Deportivo 18.30 horas.

Real Valladolid - Málaga CF 21.00 horas.

Domingo 30.

Real Zaragoza - CD Leganés 14.00 horas.

Real Racing Club - SD Eibar 16.15 horas.

CD Mirandés - Real Sociedad B 18.30 horas.

Córdoba CF - Cádiz CF 18.30 horas.

CD Castellón - UD Las Palmas 21.00 horas.